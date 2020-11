El SEPE llevará a la Fiscalía la venta de citas previas en la provincia de Barcelona

El SEPE ha comunicado su intención de llevar ante la Fiscalía la venta de citas previas que asegura ha detectado en la provincia de Barcelona para realizar trámites. Miguel Ángel García, presidente de la junta de personal de los funcionarios del Estado en la provincia de Barcelona y trabajador del SEPE ha confirmado que a ellos les consta que se han llegado a pagar de 5 a 80 euros, siendo 50 euros "una cantidad que se repite constantemente".

García asegura que explica que desde el SEPE detectaron que había hasta 15 correos electrónicos de la misma persona solicitando cita previa que se repetían constantemente.

Cómo funciona el sistema de compra/venta de citas en el SEPE

"Creemos que el funcionamiento es que tenían algún programa de ordenador que avasalla a emails a pesar de que tenemos un protector que burlaba". Esta práctica empezó a detectarse cuando en medio de la pandemia del coronavirus abrieron las oficinas.

García explica el funcionamiento de esta compra/venta de citas. Desde el SEPE se advirtió de que la mayor parte de las citas pedidas con los correos electrónicos que se repiten . Una vez pedidas estas citas las mismas se anulaban generando disponibilidad.

Se comprobó desde el SEPE que en días señalados las anulaciones en algunas oficinas igualaban las cifras de reservas, por lo que estas anulaciones son la vía por la que luego venden la citación, cuenta García.

Miguel Ángel García asegura que "sabe mal porque se aprovechan de la gente que están en situación vulnerable" y suele ser casos que "no tienen ningún derecho y llegan aquí y nos dicen encima que he pagado no tengo derecho a nada".