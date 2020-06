Los trabajadores del SEPE amenazan con ir a huelga tras el colapso de la administración durante el coronavirus

Los trabajadores del SEPE no dan abasto con los trámites de los ERTE. Tanto es así, que amenazan con ponerse en huelga.

Ahora los trabajadores se han enterado que la Seguridad Social tendrán incentivos para gestionar la renta mínima y ellos dicen que no están cobrando ni las horas extras. Hablan de caos, colapso y están pendientes de su vuelta a la oficina, pero no quieren ir. Aseguran que tienen miedo de insultos y amenazas de los trabajadores que aún no han cobrado los ERTEs durante el coronavirus.

"Tenemos miedo porque hay miles de personas que siguen sin cobrar que están enfadadas, con todo el derecho del mundo, pero que nosotros no podemos hacer más", señala una de las trabajadoras.

Mientras CSIF señala que no es "ni razonable ni consecuente" que se plantee una huelga en estos momentos donde todo está desbordado.

Las oficinas del SEPE abrirán gran parte el próximo lunes durante las fases de desescalada por el coronavirus tras cerrarse debido al estado de alarma el 14 de marzo.

Los trabajadores del SEPE ya han gestionado más de tres millones de ERTEs debido al coronavirus aunque aún hay trabajadores que siguen sin cobrar la ayuda.