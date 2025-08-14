Vuelve a quedar suspendida la circulación de AVE entre Madrid y Galicia al reactivarse el incendio en Ourense

El miércoles por la tarde, sobre las 15:15 horas, la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Galicia sufrió su primer gran corte debido al incendio forestal originado en la provincia de Ourense. Este afectó tanto a la circulación ferroviaria como a varias carreteras provocando que miles de pasajeros se vieran obligados a suspender o posponer sus viajes.

Para quienes se quedaron varados ese día, las estaciones de Madrid-Chamartín y de Galicia permanecieron abiertas toda la noche para ofrecer un lugar donde poder pasar la noche. Además, Renfe ofreció la posibilidad de cambiar o anular billetes sin coste.

Este jueves se ha intentado volver a la normalidad. A primera hora, Renfe informó a los usuarios que, "tras la revisión satisfactoria de la infraestructura y con la autorización previa del 112 Galicia" el servicio de trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia se restablecería.

Los primeros trenes previstos para salir desde Madrid hacia A Coruña y Ourense estaban programados para las 7:00 y las 8:00 de la mañana. Además, se anunciaron servicios especiales para los usuarios que no pudieron viajar el día anterior.

Un nuevo corte

Sin embargo, la buena noticia ha durado poco porque casi dos horas después de la reanudación, el incendio se ha reactivado y la circulación se ha vuelto a interrumpir. El nuevo corte afecta la línea entre Vilavella y Porta, y, otra vez, ha sido por orden de Protección Civil. El servicio ferroviario comunicó que los trenes que ya hubieran salido serían detenidos en las estaciones hasta que se pueda garantizar la seguridad y la vuelta a la normalidad del tráfico ferroviario.

Esta interrupción ha dejado a muchos viajeros con la incertidumbre de si a sus trenes les pasará lo mismo. Así que, si tienes pensado tomar un tren AVE rumbo a Galicia durante las próximas horas, lo más recomendable es armarse de paciencia. La situación continúa siendo complicada, con incendios forestales que obligan a cerrar no solo las vías del tren sino también varias carreteras en la zona.

Renfe insistió en que mantiene abiertas las estaciones para atender a los pasajeros, con opciones flexibles para billetes y una comunicación constante para informar de cualquier novedad. Pero de momento, la prioridad es la seguridad debido a la proximidad del fuego a las vías.

Si vas a viajar en tren por esta ruta, mantente pendiente de los avisos oficiales y, sobre todo, prepara alternativas.

