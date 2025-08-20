Agricultores y ganaderos calculan pérdidas de más de 600 millones de euros por los incendios: "Es un golpe duro"

A la destrucción y el desastre medioambiental, se suman las consecuencias económicas. Se calcula que esta ola de incendios ya deja unas pérdidas en la agricultura, en la ganadería y la apicultura de más de 600 millones de euros, según COAG. Las imágenes son devastadoras, sobre todo para los que han perdido sus viviendas -su vida entera- y para los agricultores y ganaderos que ven arder sus cosechas y sus granjas delante de sus ojos.

Manuel Vázquez, viticultor, bodeguero y presidente de la D.O Monterrei nos enseña imágenes de sus viñedos arrasados por el fuego, "es un golpe duro porque estamos a 15 días de empezar la vendimia", reconoce. Ven "el trabajo de un año" reducido a cenizas y todavía no han podido hacer balance económico pero ya piensan en el futuro "una viña recién plantada tarda cuatro años en producir".

"Mi nave de 130.000 euros ha ardido"

Desde COAG, Javier Fatás, responsable de medioambiente de la organización, asegura que las zonas afectadas "son grandes comarcas que van a ser muy difícil de revitalizar" y piden el apoyo de todas las administraciones públicas. Dónde hace unos días se situaba la ganadería de David ahora solo hay escombros y desastre.

"Solo en comida de animales he perdido 10.000 euros, la nave otros 130.000", nos cuenta el ganadero mientras anda sobre las cenizas. Intentó, junto con vecinos y amigos, apagar el fuego sin éxito "llegó un punto en el que era imposible"

Ya se están anunciando ayudas

Ante este escenario, ya se han anunciado algunas ayudas. La Junta de Castilla y León entregará 500 euros a las familias que fueron evacuadas de sus casas y hasta 185.000 en el caso de los que la hayan perdido. Además, cada negocio afectado recibirá 5.500 euros. También ha anunciado ayudas la Xunta de Galicia, aunque todavía no se conocen los detalles. Además, el Gobierno aprobará el martes que viene -en el primer consejo de ministros del nuevo curso político- la declaración de zona catastrófica, que implicará ayudas para los damnificados.

