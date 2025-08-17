Cerca de 200 personas evacuadas de un tren en Pueyo (Navarra) por una avería en una catenaria

Cerca de 200 personas que viajaban en un tren Alvia con trayecto Pamplona-Madrid han tenido que ser evacuadas al quedarse parados en el municipio de Pueyo, Navarra, por una avería en la catenaria.

El incidente ha ocurrido en esta mañana de domingo y ha provocado la suspensión de la circulación ferroviaria entre Garínoain y Tafalla, en el trayecto Castejón - Estación de Pamplona. Un enganche en la catenaria estaría detrás de este suceso.

El tren afectado ha sido un Alvia 602 Pamplona-Madrid Puerta de Atocha. Tras los hechos, se ha habilitado un plan alternativo de transporte por carretera para Trenes de Larga y Media Distancia y desvíos selectivos por La Rioja.

Despliegue de medios

Nada más recibir el aviso, pasadas las 11.00 de la mañana, los servicios de emergencia se han desplegado hasta la zona.

Bomberos de Tafalla, Policía Foral, personal de Protección Civil, Cruz Roja y una ambulancia de Soporte Vital Básico en prevención han acudido al punto.

También han acudido técnicos de Adif, que han cotejado que no hubiera electricidad residual en la catenaria para poder realizar la evacuación de los pasajeros con seguridad.

Pasadas las 14.30 de la tarde se ha completado la evacuación de todas las personas que viajaban en el tren.

Han sido derivadas a la piscina municipal de la localidad, a la espera de la llegada de varios autobuses u otros medios de transporte para continuar el trayecto.

