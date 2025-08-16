El turismo resiste al calor extremo en pleno mes de agosto

España afronta esta semana una nueva ola de calor con temperaturas extremas que afectan a localidades como Barcelona, Sevilla, Córdoba, Madrid, Lleida y Tarragona, donde los termómetros han superado los 42 grados. Sin embargo, el calor no está siendo un impedimento para el turismo. A pesar de las recomendaciones sanitarias, miles de visitantes, tanto nacionales como internacionales, siguen llenando los destinos más populares del país.

En ciudades como Madrid o Barcelona, los operadores turísticos han adaptado sus servicios para evitar las horas centrales del día. Muchos free tours se programan ahora a primera hora de la mañana o al atardecer. Además, se han instalado más puntos de agua gratuita y zonas de sombra en enclaves turísticos para mitigar los efectos del calor.

Pero, ¿cómo hacen los turistas para combatir las altas temperaturas? Salimos en busca de consejos. Una turista nos cuenta: "Lo que nunca me falla es el abanico". Otro visitante añade: "Comer algún helado, que siempre va bien".

Sin embargo, esta fuerte subida de las temperaturas también tiene consecuencias económicas. La restauración se ve directamente afectada. Si el verano siempre nos ha sonado a terraza, cada vez lo hace menos. Muchos locales han notado una caída en la ocupación exterior, ya que, con tanto calor, nadie quiere estar al aire libre. A esto se suma el aumento de los costes energéticos, que impacta directamente en la rentabilidad de bares y restaurantes. "El aire acondicionado no se puede apagar, y cada vez cuesta más", señalan desde un local en Barcelona.

Desde el Ministerio de Sanidad recuerdan que los golpes de calor pueden ser graves y recomiendan evitar la exposición solar entre las 12:00 y las 17:00 horas, hidratarse con frecuencia y vestir con ropa ligera y de colores claros.

Aunque el turismo no se detiene, la prioridad sigue siendo que se desarrolle de forma segura. Según las previsiones, esta ola de calor podría extenderse, al menos, hasta el próximo lunes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.