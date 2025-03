Estafan a curas y monjas: "Soy el obispo, necesito que me hagas una transferencia de 2.000 euros"

Recibir una llamada del obispo es algo poco usual para muchos sacerdotes pero no imposible. Por eso, cuando Juan Cruz recibió la llamada de su obispo no le pareció tan raro. Lo que sí le descolocó fue que le llamaran a las 5 de la mañana. "Buenas noches Juan. Soy Don Jesús, el Obispo. Mira tengo un problema. Necesito que me hagas una transferencia", asegura que le dijo el supuesto obispo. Es uno de los sacerdotes que pudo ser víctima de la estafa. "Entonces yo le digo pero don Jesús, ¿está bien usted? Dice no, estoy bien lo que pasa que ha fallecido una persona y necesito ese dinero", nos relata.

El falso Obispo de Segovia pedía 2.000 euros para una herencia

Según el párroco, la voz sonaba exactamente igual que la del Obispo. Clonaron su voz con inteligencia artificial. "La verdad que la voz sí se asemejaba a la de Don Jesús, aprovechan también que no lleva mucho tiempo con nosotros", señala el padre. Pero casualmente vive en el mismo seminario que el Obispo: "Don Jesús que subo en un momento, decir eso y ya colgó".

Así que el estafador lo intentó con otros cinco sacerdotes. "Otras veces han sido correos electrónicos. Aprovechando la buena fe llaman a ver si pueden rascar algo. Ni el obispo ni nadie de la curia va a llamar para pedir dinero", asegura. "Ya no se respeta nada, ni al que está ahí arriba", dice un vecino indignado.

Detenido un vecino de Toledo por suplantar al Obispo de Barbastro

El Modus Operandi es siempre el mismo. Suplantan la identidad y la voz con inteligencia artificial. En Toledo hace una semana un hombre de 31 años fue detenido por hacerse pasar por el Obispo de la Diócesis de Barbastro "engañando a las víctimas mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos", señala Natalia Da Silva, Portavoz de la Guardia Civil de Huesca. En esta ocasión sí que consiguió que varias personas le realizarán transferencias de dinero. La excusa en esta ocasión era diferente "con la excusa de un mantenimiento de un retablo o la operación de un miembro de la diócesis".

Varias congregaciones religiosas de la provincia han sido estafadas. El falso obispo, una vez que conseguía el dinero fraudulento, los desviaba a otras cuentas, con la intención de dificultar el seguimiento y así poder realizar el blanqueo del mismo. Tras una investigación de un año y medio, se logró identificarlo y ahora está siendo investigado por varios delitos como estafa, blanqueo de capitales y usurpación de identidad.

Ante esta creciente tendencia, muchas diócesis han empezado a emitir comunicados alertando a los feligreses. Les piden que solo confíen en aquellas peticiones de dinero que lleguen a través de canales oficiales y las autoridades recomiendan siempre extremar las precauciones ante cualquier llamada sospechosa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com