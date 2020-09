Cómo solicitar la cita previa para el INEM a través del SEPE paso a paso

El Servicio Público de Empleo Estatal (más conocido como SEPE) es el encargado de gestionar las prestaciones por desempleo, los cursos de formación y orientación profesional y favorecer las ofertas de empleo con las oficinas de empleo autonómicas. A continuación, podrás saber cómo pedir cita previa para el INEM a través del SEPE paso a paso. Es muy sencillo.

Durante el estado de alarma debido a la crisis del coronavirus, todas las oficinas de empleo del SEPE han estado cerradas al público, por lo que el sistema de cita previa ha sido diferente. Ahora, a través del SEPE, por Internet y con unos sencillos pasos, podrás solicitar cita previa para el INEM.

Pasos para solicitar cita previa para el INEM

En primer lugar, debes entrar en la página web oficial del SEPE y luego elegir la forma de solicitar cita previa, por teléfono o por Internet. A continuación, detallaremos esta última manera de solicitar cita previa para el INEM.

Solo tienes que pulsar la opción “cita previa” y después darle a “iniciar solicitud”. Más adelante, tendrás que indicar tu código postal (para que el sistema compruebe si la oficina de empleo de su domicilio funciona con el sistema de cita previa), así como tu NIF o NIE y, posteriormente, marcar el tipo de trámite que deseas. En este caso, sería información y consulta de prestaciones. A continuación, tienes que marcar los códigos de números y letras, unos caracteres de verificación que son obligatorios para poder continuar.

Seguidamente, te indicarán la oficina que te pertenece según el código postal introducido. Y también tendrás que rellenar tus datos personales (nombre, primer y segundo apellido). Posteriormente, te saldrá en la pantalla el día y la hora de la cita establecida. Si estás de acuerdo, solo tienes que darle al botón azul “confirmar” y la cita quedará registrada.

Es importante tener en cuenta este dato: no acudas presencialmente a la oficina de empleo, ya que desde el SEPE contactarán contigo para realizar la gestión por email. Eso sí, la fecha que aparece como día de la cita no es necesariamente el día en que contactarán contigo. Los gestores del SEPE lo harán lo antes posible, pero no tiene por qué ser esa misma jornada.

Conoce el formulario de pre-solicitud del SEPE

Si vas a solicitar una prestación o subsidio, antes de utilizar el sistema de cita previa puedes emplear el formulario online de pre-solicitud de prestaciones para agilizar la tramitación de la solicitud.

Esta novedad del SEPE es un formulario en el que se introducen tus datos básicos (nombre, apellidos, DNI, cuenta bancaria, teléfono, email) y al enviarlo genera una notificación automática que llega a un gestor del SEPE, que contactará contigo para terminar de tramitar la solicitud y dejarla confirmada.

No olvides que este formulario y la cita previa por Internet no deben usarse en casos de ERTES por causa de la Covid-19, ya que este tipo de prestaciones las aprobará directamente el SEPE cuando las empresas le comuniquen los datos de los trabajadores/as afectado/as.