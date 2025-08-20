¿Puede obligarme un comercio o establecimiento a pagar con tarjeta si tengo efectivo?

Seguramente, en alguna ocasión, nos habremos encontrado con lugares donde el pago con tarjeta es obligatorio y no permiten dinero en efectivo como moneda para cobrar a los clientes, pero realmente ¿pueden obligar en un establecimiento o comercio a pagar con tarjeta?.

La respuesta es no. Según el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre', por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, obligar a pagar con tarjeta no está permitido.

El artículo 47.1 de esta ley determina que un usuario puede oponerse a la obligatoriedad del establecimiento a pagar con tarjeta si quieren hacerlo en efectivo. La ley expresa "la negativa de aceptar el pago en efectivo como medio de pago dentro de los límites establecidos por la normativa tributaria y de prevención y lucha contra el fraude fiscal".

En este sentido al tratarse del apartado ñ de esta ley, se califica como una sanción leve. Por lo que las sanciones oscilarán entre 150 y 10.000 euros, pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre dos y cuatro veces el beneficio ilícito obtenido. Eso sí, la sanción no debe de ser mas beneficiosa para la parte infractora que el incumplimiento de las normal infringidas.

