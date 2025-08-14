Hay que desenchufar o no la nevera en verano si te vas de vacaciones: esto dice la OCU

Con la llegada del verano y las vacaciones, es común que muchas personas se pregunten qué hacer con los electrodomésticos que se quedan en casa, especialmente con la nevera. ¿Conviene dejarla encendida o es mejor desenchufarla? Según la OCU, la decisión depende del tiempo que vayas a estar fuera y del uso que hagas del frigorífico.

A continuación, te explicamos qué recomienda esta organización para ahorrar energía, evitar consumos fantasma y sorpresas desagradables a tu regreso. También te indicamos qué otros electrodomésticos conviene apagar en vacaciones para ahorrarte unos euros a final de mes. ¡Contribuye al ahorro energético con un simple gesto!

¿Debes desenchufar la nevera si te vas de vacaciones?

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda desenchufar la nevera y dejarla vacía para evitar los malos olores y la formación de moho si te vas más de una semana de vacaciones. Asimismo, también se aconseja apagarla para ahorrar en la factura de la luz porque un frigorífico puede consumir entre 200 y 300 kWh al año, lo que equivale a unos 30 a 50 euros anuales solo por mantenerla funcionando.

No obstante, si te vas menos de 7 días de vacaciones y prefieres dejar la nevera encendida, asegúrate de que no quede ningún alimento perecedero. También la OCU recomienda ajustar el termostato a una temperatura más alta y revisar que las puertas estén bien cerradas y que las gomas de sellado estén en perfecto estado.

¿Qué otros electrodomésticos se recomienda desenchufar en vacaciones?

Si te vas de vacaciones, debes apagar los pequeños electrodomésticos como cafeteras, hornos de sobremesa, microondas, robots de cocina, etc. Puede parecer que no, pero son un gasto energético innecesario si no estás en casa. Así como televisores, router y cargadores.

¿Y qué hacer con el lavavajillas, la lavadora y la secadora? Pues bien, en estos tres casos, también se aconseja desenchufarlos si te vas de vacaciones. Y, para evitar la acumulación de humedad y olores, conviene dejarlos abiertos para que estén bien ventilados. Puedes usar un paño de cocina colocado entre la puerta y el electrodoméstico para conservarlos abiertos.

Como ves, con unas rápidas acciones puedes ahorrar bastante en tu factura de la luz. Toma nota de estos sencillos consejos cuando te vayas de vacaciones, y olvídate de tu casa y electrodomésticos en tus días libres. ¡Disfruta de tu tiempo de ocio sin preocupaciones!

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com