Adif autoriza restablecer el tráfico de AVE Madrid-Galicia por la evolución positiva de los incendios

Tras días de caos en las estaciones por el avance de los incendios en Galicia, Adif ha autorizado restablecer el tráfico ferroviario de alta velocidad (AVE) Madrid-Galicia. Toma la decisión por la evolución positiva del fuego. La circulación de los trenes comenzará a las 17:00 horas.

"Se confirman las buenas noticias. A partir de las 17:00 recuperamos el servicio en la LAV Madrid-Galicia y se dispondrán trenes especiales para intentar trasladar a esas personas que no han podido viajar a consecuencia de los incendios", ha confirmado el ministro de Transportes, Óscar Puente. En las últimas horas se ha logrado estabilizar el incendio de Vilardevós-Vilar de Cervos, con 900 hectáreas calcinadas.

El ministro dijo que el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de Zamora ya ha autorizado la circulación ferroviaria, pues existe "un solo foco, pero muy lejos de la línea", mientras que el Cecopi de Galicia indica que hay "un solo foco en Vilariño" y que "todos los equipos están allí para extinguirlo".

Las llamas que arrasan las provincias de Zamora y Ourense han impedido esta semana la circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia. También se ha visto afectada la autovía A-52 y a la nacional N-525, vías de entrada a las Rías Baixas y también al sur de las provincias de Ourense y Pontevedra.

