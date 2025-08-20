Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Incendios

Adif autoriza restablecer el tráfico de AVE Madrid-Galicia por la evolución positiva de los incendios

Los trenes vuelven a circular este miércoles a las 17:00 horas.

Estaci&oacute;n de Chamart&iacute;n

Estación de ChamartínEuropa Press

Publicidad

Luis Alcantud
Publicado:

Tras días de caos en las estaciones por el avance de los incendios en Galicia, Adif ha autorizado restablecer el tráfico ferroviario de alta velocidad (AVE) Madrid-Galicia. Toma la decisión por la evolución positiva del fuego. La circulación de los trenes comenzará a las 17:00 horas.

"Se confirman las buenas noticias. A partir de las 17:00 recuperamos el servicio en la LAV Madrid-Galicia y se dispondrán trenes especiales para intentar trasladar a esas personas que no han podido viajar a consecuencia de los incendios", ha confirmado el ministro de Transportes, Óscar Puente. En las últimas horas se ha logrado estabilizar el incendio de Vilardevós-Vilar de Cervos, con 900 hectáreas calcinadas.

El ministro dijo que el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de Zamora ya ha autorizado la circulación ferroviaria, pues existe "un solo foco, pero muy lejos de la línea", mientras que el Cecopi de Galicia indica que hay "un solo foco en Vilariño" y que "todos los equipos están allí para extinguirlo".

Las llamas que arrasan las provincias de Zamora y Ourense han impedido esta semana la circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia. También se ha visto afectada la autovía A-52 y a la nacional N-525, vías de entrada a las Rías Baixas y también al sur de las provincias de Ourense y Pontevedra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Los incendios golpean al sector turístico: "No queda nadie, se están marchando todos"

Turismo afectado por los incendios

Publicidad

Economía

Estación de Chamartín

Adif autoriza restablecer el tráfico de AVE Madrid-Galicia por la evolución positiva de los incendios

Turismo afectado por los incendios

Los incendios golpean al sector turístico: "No queda nadie, se están marchando todos"

Abuelos en la playa

Pensiones agosto 2025: cuándo paga la pensión cada banco este mes

Cerca de 200 personas evacuadas de un tren en Pueyo (Navarra) por una avería en una catenaria
Incidencias

Cerca de 200 personas evacuadas de un tren en Pueyo (Navarra) por una avería en una catenaria

Imagen de archivo de las altas temperaturas.
Turismo

El turismo resiste al calor extremo en pleno mes de agosto

Banco BBVA
BBVA

BBVA recurre ante el Supremo las condiciones del Gobierno a su OPA sobre el Sabadell

El banco recurrió la decisión del Ejecutivo el pasado 15 de julio ante el Tribunal Supremo.

Bomberos trabajan en la extinción del incendio este jueves, en las proximidades de La Alberca (Salamanca)
Incendios forestales

La inversión en prevención de incendios en los últimos años cae más de un 50%

España está por debajo de la media europea en cuanto a inversión en prevención de incendios. Su gasto representa el 0,4% del gasto público nacional.

AVE

Quedan suspendidos los trenes que conectan Madrid, Zamora y Ourense por la evolución de los incendios

Una mujer frente a una nevera abierta

Hay que desenchufar o no la nevera en verano si te vas de vacaciones: esto dice la OCU

Vacaciones

¿Cómo sobrevivir a las vacaciones más caras de la historia?

Publicidad