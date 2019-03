Rajoy sobre el rescate: "De momento no hay nada"

"La verdad es que nadie ha hablado de esto, no iba en el orden del día. No me consta que nadie haya dicho ni una palabra sobre ese asunto, es que no forma parte del orden del día", ha recalcado Rajoy en declaraciones a la prensa al término del primer día de la cumbre.

Rajoy ha instado a los periodistas a no hacer "mucho caso a lo que vean escrito por ahí", que apunta a una inminente petición de rescate, que podría llegar en las próximas semanas como muy tarde.

"Hasta que yo no se lo comunique no habrá ninguna noticia. De momento no hay nada de nada", ha zanjado el jefe del Ejecutivo español.

Rajoy se ha mostrado "contento" con los resultados de esta primera jornada porque en su opinión "se ha dado un avance en el proceso de integración europeo" y también "se ha avanzado en la unión bancaria porque se ha acordado tener la regulación hecha a finales de este año y luego implementarla a lo largo del año 2013".

A pesar del acuerdo para poner en marcha el mecanismo único de supervisión europeo, condición necesaria para que el fondo de rescate se pueda utilizar para recapitalizar directamente a la banca sin que compute como deuda soberana, el jefe del Ejecutivo no ha podido aclarar cuándo espera que España pueda beneficiarse de la recapitalización directa en el caso de las ayudas europeas de hasta 100.000 millones de euros acordado por el Eurogrupo el pasado mes de julio.

"Puede llegar en cuanto se ponga en marcha el proceso de supervisión bancaria y lo apruebe el Eurogrupo", ha explicado Rajoy, que no ha podido aclarar más el calendario de para cuándo la recapitalización directa. "No lo sé", ha admitido.

En todo caso, Rajoy ha querido restar importancia a las dudas de la canciller alemana, Angela Merkel, sobre la posibilidad de que la recapitalización directa para la banca sea posible en enero de 2013, como pide España, cuando se pongan en marcha el mecanismo único de supervisión bancario, que fue acordado de hecho en la cumbre del pasado mes de junio. Además, Alemania, Finlandia y Países Bajos han puesto en duda que la recapitalización directa pueda tener efecto retroactivo para que se beneficie España.

"El acuerdo que se tomó en junio fue un acuerdo de todos. Lo que pasa es que a veces surgen polémicas que no responden realmente a lo que es la realidad", ha recalcado Rajoy, que ha insistido en la postura "muy sensata" mostrada por "todos".

"Europa se hace entre todos, cuesta hacerlo porque claro son formas distintas de ver las cosas. Somos Veintisiete, pero yo creo que trabajando y sobre todo fijando el objetivo, que fue lo que se hizo en el consejo pasado, algunos pasos se darán más rápido, otros con mayor lentitud, pero esta vez hemos avanzado y eso es importante", ha apostillado. "Creo que el euro y la Unión Europea se fortalece con las decisiones del día de hoy", ha resumido el jefe del Ejecutivo español.

Rajoy ha destacado también que los líderes europeos han hecho "avances en la unión fiscal" y ha subrayado la importancia del "apoyo claro a Grecia" que han expresado, al tiempo que ha confiado en que el próximo informe de la 'troika' --Comisión Europea, BCE y FMI-- sobre el grado de cumplimiento de los compromisos de reformas y recortes para lograr un nuevo tramo de ayuda "clarifiquen" las cosas y "terminen las dudas y las incertidumbres" en los últimos tiempos sobre su permanencia en el euro.

El jefe del Ejecutivo ha reiterado que sale "contento" y "satisfecho" del primer día de cumbre porque en su opinión "los temas europeos también van dando pasos en la buena dirección" tras subrayar los esfuerzos de su Gobierno para cumplir el objetivo de "reducir el déficit" y "hacer reformas estructurales".

"Insisto creo que lo de hoy ha salido muy razonable y reafirma lo que ya se acordó en el Consejo de junio que como ya tuve oportunidad de decir fue el consejo más importante que en muchos años", ha recalcado Rajoy.

El presidente ha avanzado que los líderes centrarán sus discusiones del viernes en "las políticas de crecimiento" y "asuntos de política internacional".