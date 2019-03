Rajoy: "El Gobierno sabe lo que hace y pronto empezaremos a crecer”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido las medidas económicas aprobadas por el Ejecutivo el pasado viernes asegurando que permitirán crear empleo al final de la legislatura y ha hecho una cerrada defensa de sus ministros asegurando que no va a efectuar ningún cambio en su Gabinete. El jefe del Ejecutivo ha comparecido ante la prensa junto a su homólogo irlandés y presidente de turno de la UE, Enda Kenny, después de visitar juntos los enclaves más emblemáticos de la Alhambra y mantener un encuentro bilateral en Granada.

Rajoy se ha referido por vez primera públicamente a las medidas aprobadas el pasado Consejo de Ministros. Ha pronosticado que la economía española "estará creando empleo antes de que finalice la legislatura", y ha justificado las estimaciones a la baja aprobadas el viernes por el Consejo de Ministros en la necesidad de hacer "unas previsiones conservadoras" para ser "creíbles". En este sentido, ha considerado que es "sabia" la decisión de aumentar al 6,3 el objetivo de déficit.

"Es mejor decir la verdad, explicar la realidad y no huir, que hacer castillos en el aire", ha subrayado Rajoy, quien ha pedido "luchar" con el objetivo de "superar" las previsiones y que las cosas vayan mucho mejor". El jefe del Ejecutivo ha afirmado que su gabinete "sabe a dónde va", y ha pedido "paciencia" argumentando que la reducción del déficit, las reformas y la reestructuración del sistema financiero "no se hacen de un día para otro".

El jefe del Ejecutivo ha reconocido que datos como los del paro puede hacer que haya gente "frustrada" ante la evolución de algunos datos económicos, pero ha insistido en que la senda que sigue su Gobierno es la correcta y la que permitirá hacerles frente. Es más, ha dicho que su objetivo es que no se cumplan las previsiones recogidas en el cuadro macroeconómico presentado el pasado viernes y que haya que modificarlas a mejor ante un crecimiento mayor del previsto.

Rajoy ha insistido en que las previsiones del Gobierno son "conservadoras y creíbles" y que reflejan la verdad en vez de hacer "castillos en el aire", y ha reiterado que todo lo que está haciendo es para lograr eliminar los desequilibrios económicos heredados. Tras mostrar su convencimiento de que en abril del próximo año España estará mejor que en la actualidad, ha subrayado que el camino para ello es la perseverancia.

En esa línea, ha descartado la posibilidad de hacer cualquier cambio en su Gobierno y ha señalado que está muy satisfecho con todos los del área económica, así como con el resto. En concreto, ha elogiado su "esfuerzo, pundonor y coraje" para hacer frente a una situación como la que atraviesa España en la actualidad.

"Este proceso no es fácil, lleva su tiempo y los resultados tardan en verse, pero vamos en la buena dirección y el Gobierno sabe a dónde va. No va a engañar a la gente -ha insistido- haciendo previsiones de crecimiento o de empleo que no fueran verdaderas porque sería totalmente inútil". Rajoy ha recordado que él dijo que no se subirían ni el IVA ni el IRPF este año y que así va a ser, y que el ajuste presupuestario va a ser menor que en 2012.

Un paseo por la Alhambra

Rajoy llegó a la Alhambra pocos minutos antes de la hora prevista al Palacio de Carlos V, antes de las 17.30 horas, hora a la que permanecían concentrados justo frente a la entrada una veintena de integrantes del Movimiento 15M, fuertemente custodiados por un cordón policial que les impidió acercarse al líder del Ejecutivo, al que recibieron con gritos de 'Dimisión' o 'No nos representan'.

Pocos minutos después, y con una tregua de la lluvia que a lo largo de la jornada ha caído en Granada, llegó al Palacio de Carlos V su homólogo irlandés, con el que ha visitado, con las explicaciones de la directora del Patronato de la Alhambra y el Generalife, María del Mar Villafranca, espacios como el Patio de los Leones, reabierto al público de nuevo tras su restauración el pasado verano, o el de los Arrayanes.

En este último enclave, los mandatarios han coincidido con la visita habitual y algunos turistas han increpado a los organizadores que llevaran más de una hora esperando para ser remitidos a otra estancia a los pocos minutos de llegar finalmente al Patio.

Rajoy y Kenny, cuyo país asume este semestre la presidencia de turno del Consejo de la UE, han mantenido durante alrededor de 30 minutos una entrevista bilateral en la que han podido tratar la crisis en la 'eurozona', las políticas que los Veintisiete deberían llevar a cabo para hacerle frente y las reformas que ambos países han puesto en marcha para sanear sus economías.

Kenny había cerrado una visita a España para participar este lunes en unas jornadas europeas organizadas por la fundación alemana Konrad Adenauer --vinculada a la CDU de Angela Merkel-- en la localidad granadina de Loja, que llevan por título 'Reconstruyendo Europa'. Aprovechando la estancia de Kenny en España, Rajoy ha querido tener la deferencia de desplazarse a Granada para mantener un encuentro.