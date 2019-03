Rajoy anuncia que el gasto de los ministerios caerá un 14% de media frente al 12,5% previsto

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha adelantado desde Seúl que el Consejo de Ministros aprobará unos presupuestos "austeros", en los que el gasto de los ministerios caerá un 14% de media frente al 12,5% que se había anunciado inicialmente.



Además, ha señalado que el Ejecutivo presentará unos Presupuestos Generales del Estado "justos y equitativos", intentando no hacer "daño al consumo". Rajoy ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en Seúl, tras participar en la Conferencia de Seguridad Nuclear. El objetivo de los presupuestos será cumplir con la cifra de déficit público comprometida con Bruselas, el 5,3% del PIB.

En rueda de prensa en Seúl, donde participa en la Conferencia de Seguridad Nuclear, no ha querido desvelar qué impuestos serán reformados en el proyecto que aprobará el viernes el Consejo de Ministros.

"Los sindicatos tienen derecho a la huelga pero el Gobierno seguirá gobernando"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha expresado su respeto a la huelga general que han convocado los sindicatos para el 29 de marzo contra la reforma laboral, aunque ha advertido de que esta movilización no servirá para solucionar los problemas de España.

Tras reunirse en Seúl con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, Rajoy ha declarado en rueda de prensa que los sindicatos tienen derecho a ir a la huelga, porque es un derecho constitucional, y ha rechazado entrar en comentarios "grandilocuentes" sobre este paro general. "Tienen derecho a hacerlo y punto", ha insistido.

Tras recordar que el año pasado el Estado gastó 90.000 millones de euros más de lo que ingresó, ha afirmado: "así no podemos seguir".

Ha recordado también que se puede reducir el déficit mediante la contención del gasto o con mayores ingresos, aunque ello no implique obligatoriamente subir impuestos. Su objetivo es generar actividad económica que cree empleo, ha dicho, lo que hará aumentar el número de personas que pagan IRPF, IVA e impuestos especiales.

Las reformas que está diseñando el Gobierno buscan, ha explicado, sentar las bases para relanzar la economía española e incrementar los ingresos.

Eso sí, el jefe del Ejecutivo ha dejado claro que mientras los sindicatos tienen derecho a convocar la huelga, el Gobierno tiene la obligación de gobernar y hacer lo que considera más conveniente para los intereses generales del país.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha reiterado que los presupuestos generales del Estado de 2012 serán "muy austeros" e intentarán ser "justos y equitativos", y ha garantizado que no subirán los impuestos al consumo, es decir, que no incrementarán ni el IVA ni los impuestos especiales.

Sólo ha recalcado que el Gobierno no quiere "tocar todo aquello que afecta al consumo". Por ese motivo, ha decidido que la única partida que suba sea la de las pensiones, medida que se ha tomado también por razones de justicia; ha apostado por congelar y no bajar el sueldo de los funcionarios, y no ha subido el IVA. España, ha insistido, necesita en estos momentos inversión, consumo y exportación.