Qué día se cobra el paro en noviembre de 2025

Descubre la fecha en la que te ingresarán el paro y otras prestaciones en noviembre de 2025.

Qué día se cobra el paro en noviembre de 2025

Cuando tu situación financiera no es fácil, saber con certeza cuándo vas a recibir la prestación por desempleo es muy importante para organizar tus gastos mensuales: facturas, compras, compromisos, etc.

En noviembre de 2025, como cada mes, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) establece un periodo concreto en el que se abonan las prestaciones, aunque también influyen los acuerdos de cada entidad bancaria para adelantar los pagos o no. Por eso, es fundamental que revises las fechas de cobro de paro para saber con exactitud en qué momento estará disponible el ingreso en tu cuenta para tu tranquilidad económica.

¿Cuándo se cobra el paro en noviembre de 2025?

El SEPE realiza el pago de prestaciones y subsidios entre el día 10 y el día 15 de cada mes, siempre a mes vencido. No obstante, desde la pandemia, el SEPE y las entidades financieras llegaron a un acuerdo para adelantar los pagos a la primera semana del mes. No obstante, se recomienda consultar con el banco o caja para comprobar la fecha exacta.

Requisitos para cobrar el paro

Para cobrar el paro, es necesario que cumplas con estos requisitos establecidos por el SEPE:

  • Estar afiliado a la Seguridad Social, habiendo aportado las cuotas dirigidas a la prestación por desempleo.
  • Comprometerse a buscar activamente un nuevo empleo (lo que se define como “compromiso de actividad”).
  • Cotizar, al menos, 360 días en los últimos 6 años.
  • Que la causa de despido no sea imputable al trabajador.
  • Inscribirse en el registro de demandante de empleo (INEM).
  • No ser mayor de 65 años (es decir, no tener la edad de jubilación).
  • No percibir una retribución económica por un trabajo que se realice por cuenta propia o ajena.

Si estás en alguna de estas situaciones, el subsidio por desempleo puedes solicitarlo en los 15 días siguientes a que ocurra el despido.

En cualquier caso, puedes entrar en la página oficial del SEPE y consultar todo lo relacionado con tu prestación por desempleo. También puedes llamar al teléfono de información del SEPE, el 060, de 9 a 14 horas.

