La llegada del invierno trae fuerte oleaje, lluvias y nevadas con avisos en gran parte de España

Este sábado la Agencia Estatal de Meteorología ha activado los avisos naranjas en gran parte de la Costa Gallega por fenómenos costeros, mientras que otras seis comunidades autónomas y la Ciudad de Melilla permanecen en aviso amarillo por distintos fenómenos meteorológicos adversos.

Según el mapa de avisos de la Aemet, el noroeste, oeste y suroeste de A Coruña, así como las Rías Baixas y el Miño de Pontevedra, estarán por la tarde en nivel naranja debido a mar combinada del noroeste, con olas que podrán alcanzar los 6 metros de altura. Durante la mañana de este sábado, el aviso en estas zonas es amarillo.

Además de los fenómenos costeros, Galicia estará afectada por lluvia y nieve. El interior de Pontevedra estará en aviso amarillo por precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que las zonas de montaña de Ourense y Lugo registran avisos por nieve. En Ourense se esperan acumulaciones de hasta 10 centímetros en 24 horas en cotas por encima de los 1.000 metros, aunque podrían darse cantidades menores a partir de los 900 metros de altura. En Lugo, la previsión es de hasta 5 centímetros.

Aviso amarillo por nevadas

El aviso amarillo por nieve se extiende también a puntos de Castilla y León, concretamente a la cordillera Cantábrica de León y a Sanabria (Zamora), donde se prevén acumulaciones de hasta 10 centímetros por encima de los 1.200 metros, bajando a los 1.000.

El frente dejará este sábado también aviso amarillo hasta las 00:00 h por fenómenos costeros en la costa granadina y de Almería, por olas de hasta 3 metros de altura y viento del oeste de fuerza 7.

Además, la costa de Melilla también permanecerá en aviso amarillo en la tarde de este sábado por fuerte viento y fenómenos costeros, por rachas que podrán alcanzar los 70 km/h y olas de hasta 3 metros de altura.

Fuertes precipitaciones en el Mediterráneo

El frente dejará también aviso amarillo por fuertes precipitaciones en Las Islas Baleares, con lluvias que podrán alcanzar los 25 litros por metro cuadrado en una hora en Ibiza, Formentera, La Sierra de Tramontana, el norte y nordeste de Mallorca, el levante mallorquín y Menorca.

Cataluña también estará en aviso amarillo por fuertes precipitaciones hasta las 00:00 h, por acumulaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

El domingo llega el invierno

El domingo arranca el invierno, y precisamente tendremos una jornada bastante invernal debido a la llegada de una masa de aire polar que entrará por el noroeste y se extenderá por prácticamente todo el país, dejando un descenso de las temperaturas y de la cota de nieve. Se esperan nevadas en buena parte de la mitad norte del país, en zonas altas del este y sureste peninsular, donde la cota de nieve descenderá hasta los 900 metros. Precisamente estaremos en aviso amarillo por nevadas en gran parte del interior peninsular, se podrán acumular hasta 5 centímetros de espesor.

