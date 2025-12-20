Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

EL TIEMPO

La llegada del invierno trae fuerte oleaje, lluvias y nevadas con avisos en gran parte de España

Este sábado siete comunidades estarán en avisos meteorológicos por fuerte oleaje y fenómenos costeros. El domingo llega el invierno con un descenso térmico y de la cota de nieve.

La borrasca Martinho deja intensas nevadas.

La borrasca Martinho deja intensas nevadas.EFE

Publicidad

Marta Alarcón García
Publicado:

Este sábado la Agencia Estatal de Meteorología ha activado los avisos naranjas en gran parte de la Costa Gallega por fenómenos costeros, mientras que otras seis comunidades autónomas y la Ciudad de Melilla permanecen en aviso amarillo por distintos fenómenos meteorológicos adversos.

Según el mapa de avisos de la Aemet, el noroeste, oeste y suroeste de A Coruña, así como las Rías Baixas y el Miño de Pontevedra, estarán por la tarde en nivel naranja debido a mar combinada del noroeste, con olas que podrán alcanzar los 6 metros de altura. Durante la mañana de este sábado, el aviso en estas zonas es amarillo.

Además de los fenómenos costeros, Galicia estará afectada por lluvia y nieve. El interior de Pontevedra estará en aviso amarillo por precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que las zonas de montaña de Ourense y Lugo registran avisos por nieve. En Ourense se esperan acumulaciones de hasta 10 centímetros en 24 horas en cotas por encima de los 1.000 metros, aunque podrían darse cantidades menores a partir de los 900 metros de altura. En Lugo, la previsión es de hasta 5 centímetros.

Aviso amarillo por nevadas

El aviso amarillo por nieve se extiende también a puntos de Castilla y León, concretamente a la cordillera Cantábrica de León y a Sanabria (Zamora), donde se prevén acumulaciones de hasta 10 centímetros por encima de los 1.200 metros, bajando a los 1.000.

El frente dejará este sábado también aviso amarillo hasta las 00:00 h por fenómenos costeros en la costa granadina y de Almería, por olas de hasta 3 metros de altura y viento del oeste de fuerza 7.

Además, la costa de Melilla también permanecerá en aviso amarillo en la tarde de este sábado por fuerte viento y fenómenos costeros, por rachas que podrán alcanzar los 70 km/h y olas de hasta 3 metros de altura.

Fuertes precipitaciones en el Mediterráneo

El frente dejará también aviso amarillo por fuertes precipitaciones en Las Islas Baleares, con lluvias que podrán alcanzar los 25 litros por metro cuadrado en una hora en Ibiza, Formentera, La Sierra de Tramontana, el norte y nordeste de Mallorca, el levante mallorquín y Menorca.

Cataluña también estará en aviso amarillo por fuertes precipitaciones hasta las 00:00 h, por acumulaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

El domingo llega el invierno

El domingo arranca el invierno, y precisamente tendremos una jornada bastante invernal debido a la llegada de una masa de aire polar que entrará por el noroeste y se extenderá por prácticamente todo el país, dejando un descenso de las temperaturas y de la cota de nieve. Se esperan nevadas en buena parte de la mitad norte del país, en zonas altas del este y sureste peninsular, donde la cota de nieve descenderá hasta los 900 metros. Precisamente estaremos en aviso amarillo por nevadas en gran parte del interior peninsular, se podrán acumular hasta 5 centímetros de espesor.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

El Tiempo

La borrasca Martinho deja intensas nevadas.

La llegada del invierno trae fuerte oleaje, lluvias y nevadas con avisos en gran parte de España

La previsión del sábado 20 de diciembre

Roberto Brasero alerta: "El domingo costará llegar a los 10º en buena parte de España"

La previsión del tiempo de César Gonzalo

Llegan los efectos de la masa de aire polar: "Navidad con lluvia, nieve y frío"

La previsión de Roberto Brasero para el comienzo del invierno: "Gélido inicio de las Navidades"
La previsión

La previsión de Roberto Brasero para el comienzo del invierno: "Gélido inicio de las Navidades"

La previsión del tiempo de César Gonzalo
Tiempo inestable

César Gonzalo: "Tendremos una Navidad con más frío del habitual y posibilidad de nevadas; vemos dónde"

La previsión del jueves 18 de diciembre
Previsión tiempo

Roberto Brasero avanza: "El descanso en las lluvias no durará mucho"

El jueves será un día de numerosas nieblas en el interior de la península y de viento fuerte en Galicia y el Cantábrico, donde se prepara otro temporal costero.

Garajes inundados
INUNDACIONES

La lluvia inunda la zona cero de la DANA: alcantarillas colapsadas, garajes anegados y calles como ríos

Badalona también registra incidencias ocasionadas por la fuerte tromba de agua.

La previsión de Roberto Brasero

Roberto Brasero avisa: "El invierno empezará con frío y nevadas, pero será más cálido de lo normal"

Alumbrado en Mijas destrozado

Una manga marina derriba el alumbrado navideño en La Cala de Mijas

Mercedes Martín

Mercedes Martín avanza una semana de lluvias en España y avisa: "Se esperan nevadas copiosas en el Sistema Central"

Publicidad