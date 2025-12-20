Acusaciones de "pucherazo" y reproches entre candidatos: así comienza la jornada de reflexión en Extremadura

El histórico adelanto electoral y una campaña inédita han dejado claro que los comicios del 21 de diciembre en Extremadura no son indiferentes para nadie. A las puertas de la Navidad y sin coincidir con ningún otro proceso electoral, la carrera hacia las urnas ha estado marcada por la polarización, el cruce de acusaciones y una serie de polémicas de última hora.

En estas elecciones, 890.985 ciudadanos votarán para volver a elegir a sus 65 representantes en el Parlamento regional, en el que aspiran a entrar 11 candidaturas. En estos primeros comicios anticipados en Extremadura, habrá 26.695 nuevos votantes al haber alcanzado la mayoría de edad después del 28 de mayo de 2023, fecha de las anteriores elecciones. Del número total de votantes, 556.424 pertenecen a Badajoz y 334.561 a Cáceres.

Movilizar a los indecisos, el objetivo de los partidos políticos

Durante las dos semanas de campaña, los discursos se han centrado en la movilización de los indecisos, ya que, según el CIS, hasta un 16% del electorado será clave en Extremadura. En las pasadas elecciones, se recuerda un ajustado resultado, ya que PSOE y PP empataron a 28 escaños y tan solo un diputado inclinó la balanza al bloque de la derecha.

En este caso, concurren once formaciones políticas, aunque solo diez lo harán por las dos provincias, puesto que Extremadura Unida solo se presenta por Cáceres. Por el PP, María Guardiola aspira a la reelección como presidenta de la Junta de Extremadura. Por otro lado, el socialista Miguel Ángel Gallardo se estrena en las autonómicas tras el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara y también son las primeras elecciones para Óscar Fernández Calle, diputado por Vox en la pasada legislatura, en sustitución de Ángel Pelayo Gordillo.

Esa crispación ha llevado a todos los partidos a extremar los mensajes y la presión ha estallado en la recta final de la campaña, donde varias polémicas han opacado las propuestas.

María Guardiola insiste en el "pucherazo" tras el robo de papeletas

En la recta final de la campaña, la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura y candidata del PP ha reafirmado que se "ha robado la democracia" por el robo de 124 votos de la oficina de Correos en Fuente de Cantos, en Badajoz.

A su juicio, "es inédito que desaparezcan votos a tres días de unas elecciones" y asegura que "están hurtando el derecho a decidir" tras ser preguntada sobre que la Guardia Civil haya atribuido lo ocurrido a la delincuencia común.

El procesamiento de Gallardo

Para los socialistas, la campaña ha tenido un tono marcado por la necesidad de frenar la desmovilización del electorado progresista. Toda la campaña ha estado condicionada por el procesamiento de su candidato, Miguel Ángel Gallardo, en el caso de David Sánchez, un asunto que ha sobrevolado la campaña y que el partido ha tratado de encajar sin alterar su mensaje central.

Confrontación directa por parte de Vox

Vox ha desarrollado una campaña basada en acabar con la "estafa" del bipartidismo con actos para movilizar a su electorado y empleando un tono duro tanto contra el PP como contra el PSOE. Asimismo, sus propuestas han ido encaminadas a la defensa del campo, de la central nuclear de Almaraz, a la vivienda y a luchar contra la "inmigración masiva".

