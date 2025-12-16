Retenciones kilométricas en la frontera de Irún por las protestas de los ganaderos franceses

La autopista AP-8 ha experimentado una jornada de caos circulatorio en la frontera con Francia, registrando largas retenciones que han afectado significativamente el tráfico en dirección a Bayona. Desde las seis de la mañana, la afluencia masiva de camiones que se dirigían al país vecino provocó colas kilométricas que llegaron a alcanzar los trece kilómetros y que afectaron también a carreteras limítrofes.

El motivo del colapso ha sido el cierre fronterizo decretado por las autoridades galas. Alrededor de las nueve de la mañana, se prohibió el paso en la frontera de Biriatou a los vehículos de más de 7,5 toneladas como consecuencia de las persistentes protestas de los ganaderos franceses, quienes mantienen cerradas, desde el pasado fin de semana, varias vías de circulación en el sur del país en demanda de una solución a los problemas generados por la dermatosis nodular.

Ante el riesgo de un colapso total en Biriatou, la Ertzaintza ha tenido que intervenir reteniendo a los camiones más pesados en áreas de servicio de la N-I y de la autopista. La gestora de la autopista, Bidegi, había emitido una nota a primera hora de la mañana advirtiendo de las posibles retenciones y recomendando a los vehículos pesados no circular por ese punto y a los ligeros extremar la precaución.

El paso se ha reabierto a las 17:00 horas

Tras unas horas de tráfico caótico, el paso fronterizo de Biriatou se ha reabierto a las 17:00 horas, permitiendo el flujo del tráfico de vehículos pesados y aliviando la crítica situación de las retenciones, aunque las colas seguían siendo considerables. Sin embargo, las autoridades ya han advertido sobre la posibilidad de nuevos cierres puntuales. En caso de que las protestas de los ganaderos franceses persistan, el tráfico fronterizo podría ser interrumpido de nuevo entre las 7:00 y las 17:00 horas, afectando gravemente la circulación.

Los ganaderos franceses decidieron el pasado fin de semana realizar cortes en varias carreteras para hacerse oír en la crisis provocada por la dermatosis nodular. Exigen no tener que sacrificar toda la cabaña si se da un caso positivo de dermatosis como exige la ley.

De no llegar a un acuerdo, los ganaderos amenazan con bloquear algunas de las principales carreteras de Francia hasta las próximas fiestas de navidad.

