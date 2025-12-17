Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Sánchez considera un "error histórico" que la UE mantenga la producción de coches de combustión tras 2035

La Comisión Europea ha propuesto este miércoles retirar el veto total a la comercialización de vehículos de combustión a partir de 2035.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura el acto de 'Avanzando en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática' en el Círculo de Bellas Artes

Alejandro Lorente
Publicado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado este miércoles de "error histórico" la propuesta de la Comisión Europea de retirar el veto total a la comercialización de vehículos de combustión a partir de 2035 y permitir una producción limitada de este tipo de automóviles hasta alcanzar un 10% de las emisiones de CO2 permitidas en 2021.

"Es un error histórico de Europa, porque la competitividad se garantiza por la sostenibilidad y no debilitando nuestros compromisos climáticos", ha afirmado en la clausura del acto 'Avanzando en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática' de este miércoles en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

La oferta de Bruselas es un primer paso que debe ser aún negociado entre el Consejo y el Parlamento Europeo para ser adoptada en su forma definitiva y, según indican fuentes comunitarias, en todo caso ese margen deberá ser "compensado completamente" por los propios fabricantes con "créditos" obtenidos a partir del uso del llamado "acero verde" producido en la UE o de biocombustibles.

Punto de vista del PP

El PP también ha valorado la decisión de la CE. En su opinión, introduce "más pragmatismo" y neutralidad tecnológica para compatibilizar la descarbonización con la competitividad, el empleo industrial y la realidad del mercado.

"Los objetivos climáticos deben acompasarse al ritmo de la tecnología, la economía y la sociedad, no imponerse por decreto a costa del empleo industrial y del bolsillo de las familias. Neutralidad tecnológica y competitividad, esa es la vía", ha subrayado el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, en un comunicado.

Percepción de la industria

La Asociación Española de Renting de Vehículos (AER) considera positivo que se tengan en cuenta las necesidades industriales y de movilidad en busca de la competitividad y de la simplificación de cargas, según recoge EFE.

Según La asociación de fabricantes de automóviles y camiones Anfac , este un "primer paso necesario" en un escenario en el que el esfuerzo aislado de los fabricantes europeos corría el riesgo de terminar penalizando el empleo y la competitividad europeas y, posiblemente, el cumplimiento de los objetivos climáticos.

Anfac se sitúa en línea con la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), que la víspera dio la bienvenida a unas propuestas "que reconocen acertadamente la necesidad de mayor flexibilidad y neutralidad tecnológica para que la transición ecológica sea un éxito".

