Pilar Alegría formaliza su candidatura y acepta un cara a cara con Azcón: "Quiero ser la próxima presidenta de Aragón"

Tras despedirse como ministra del Gobierno, Pilar Alegría dice estar preparada para afrontar como candidata del PSOE las próximas elecciones en Aragón, que se celebrarán el próximo 8 de febrero. Este sábado, ha elegido la que llama su "casa", La Zaida, un pueblo de Zaragoza, para dar el que considera el discurso "más importante de toda" su trayectoria. Desde "sus raíces y su refugio", ha dado comienzo a una nueva etapa mientras reconoce que "no es un momento fácil" para el partido socialista.

La todavía portavoz del Gobierno ha reconocido que durante su tiempo en el Gobierno de Pedro Sánchez se ha "equivocado" en algunas cosas, en el marco de la polémica por una comida con el exdirigente socialista Paco Salazar, acusado de acoso sexual hacia subordinadas del partido. Alegría ha defendido que el PSOE ha reaccionado ante comportamientos que "no le representan" reconociendo los errores, pidiendo disculpas y rectificando para mirar al futuro.

Alegría ratifica su deseo de ser presidenta de Aragón

"Quiero ser la próxima presidenta de Aragón", ha asegurado la ahora exministra de Educación un año después de presentar su candidatura a la secretaría general del PSOE aragonés para sustituir a Javier Lambán.

Arropada por los secretarios generales del PSOE de Zaragoza, Huesca Ladrero, Fernando Sabés y Rafael Guía, respectivamente, y junto al presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, Alegría ha defendido la "oportunidad" que representa el 8 de febrero para cambiar la gestión de estos dos años de legislatura de Azcón, al que ha acusado de anticipar los comicios por interés "personal y de Feijóo".

También ha acusado al actual presidente del Gobierno de Aragón de "ejercer la confrontación, la división y el enfrentamiento" con otras comunidades autónomas y con el Gobierno de España, además de estar ausente en momentos críticos como las riadas del pasado verano, cuando "estaba de vacaciones con el coche oficial en un festival en Galicia".

Alegría acepta enfrentarse con Azcón en un debate electoral

Pilar Alegría ha sido presentada en su discurso frente a más de 400 personas con la canción 'Revolución' de Amaral y unas palabras del alcalde de su localidad natal, Celso Vallespín, en las que ha reiterado que necesita "movilizados y comprometidos" a aquellos hombres y mujeres que piensen que puede haber un mejor presente y futuro para Aragón. También ha manifestado su deseo de que se produzca un debate con el candidato del PP y actual presidente, Jorge Azcón, para que los aragoneses conozcan su proyecto.

Tras dar el pistoletazo de salida a esta nueva etapa política, Alegría ha aceptado el cara a cara en un debate electoral con Azcón, asegurando que no va a admitir "que la gente se conforme con el Aragón construido en estos dos años". Tras apelar a la unidad y al apoyo de los aragoneses, ha concluido: "Soy Pilar Alegría y con vuestras ganas y empuje voy a ser la presidenta de Aragón".

