Acusada una familia de intentar embarcar a una anciana muerta en un vuelo de Málaga a Londres para ahorrase la repatriación

Un vuelo con ruta entre Málaga y Londres de la compañía easyJet ha sido protagonista por una situación surrealista que vivieron los pasajeros a bordo del mismo, que descubrieron a una familia británica que trataba de embarcar en el avión con el cadáver de su abuela, una mujer de 89 años, haciéndole pasar por una persona dormida.

Según ha contado el medio inglés 'Daily Mail', la anciana entró en el avión en una silla de ruedas acompañada por cinco de sus familiares. Al momento de embarcar, los familiares fueron preguntados por el estado de la mujer y aseguraron al personal de tierra que se encontraba indispuesta y que simplemente se había quedado dormida.

Algunos testigos afirman haber escuchado a los familiares diciendo: "Está bien, solo está cansada", e incluso añadieron: "Está bien, somos médicos". A pesar de las dudas previas al embarque, el plan pareció funcionar a la perfección, ya que la mujer logró ser acomodada en un asiento en la parte trasera del avión.

No fue hasta el momento en que el avión se disponía a despegar cuando la tripulación de cabina se percató de que la pasajera había fallecido, lo que obligó a paralizar el despegue del avión de forma inmediata.

Indignación entre los pasajeros

Petra Boddington, una de las pasajeras del vuelo, asegura al 'Daily Mail' su incredulidad ante lo ocurrido: "¿En qué estaba pensando el personal de tierra de easyJet hoy? Preguntaron a la familia cinco veces si la mujer estaba bien... ¡Y claramente no lo estaba!". Boddington ha relatado que a simple vista la mujer parecía "ya fallecida, desplomada e inconsciente en una silla de ruedas".

Otra viajera, Tracy-Ann Kitching, ha expresado su malestar en redes sociales, señalando también la responsabilidad del servicio de asistencia especial para pasajeros con movilidad reducida.

La versión oficial y el retraso

Ante las acusaciones de los pasajeros, un portavoz de EasyJet ha desmentido que se hubiera permitido el embarque de una persona fallecida. La compañía además ha asegurado que la pasajera contaba con un certificado de aptitud para volar y que estaba viva al subir al avión. Además, la aerolínea añade que "el vuelo regresó al estacionamiento antes del despegue debido a que una clienta a bordo requirió asistencia médica urgente".

La Guardia Civil de Málaga ha confirmado que sus agentes acudieron al avión y que la mujer fue declarada muerta en el interior del mismo. El incidente supuso un retraso de 12 horas, provocando que el vuelo no despegara hasta las 22:47 horas. No se han producido detenciones entre los familiares.

