Cursos del SEPE gratis y online en noviembre 2025

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ofrece una variedad de cursos online y gratuitos dirigidos a personas en situación de desempleo o que reciben alguna prestación. Estas formaciones sin coste están pensadas para mejorar la empleabilidad y facilitar el acceso a nuevas oportunidades laborales en un mercado cada vez más competitivo.

Al tratarse de formación online, estos cursos permiten estudiar con total flexibilidad y desde cualquier lugar. Además, muchos de ellos incluyen certificados de profesionalidad, lo que supone un valor añadido para mejorar tu currículum y aumentar tus oportunidades en el mercado laboral.

¿Qué cursos del SEPE hay en noviembre de 2025?

En noviembre de 2025, el SEPE sigue ofreciendo una amplia variedad de cursos gratuitos y online en diversas áreas profesionales. Entre ellos, destacan especialmente los cursos de idiomas (como inglés, francés y alemán) pensados para mejorar la comunicación en entornos laborales.

También continúa la formación en competencias digitales, con programas centrados en el manejo de herramientas informáticas, diseño web y marketing online.

Si tu ámbito es el cuidado de personas, también existen cursos específicos en atención sociosanitaria.

Por último, también se imparten cursos del SEPE centrados en oficios técnicos como mecánica, fontanería, jardinería, etc.

Aunque hemos mencionado estos cursos, que son los más aclamados, lo ideal es que entres en la web del SEPE y filtres por el área que te interese. Por ejemplo: “sanidad”, “comunicación”, “diseño”, “cocina”... Seguro que encontrarás alguno que vaya acorde con tu carrera profesional. Y, en cualquier caso, siempre puedes dar un giro a tu vida y apuntarte a un curso que te llame la atención pero que nunca hayas tenido experiencia previa. Siempre hay una primera vez para dar el salto.

Quiero inscribirme a un curso, ¿cómo lo hago?

Para apuntarte a estos cursos, sigue estos sencillos pasos:

Entra en la web del SEPE y consulta la oferta de formación disponible. Revisa los requisitos de acceso, ya que algunos cursos piden conocimientos previos o están dirigidos a colectivos específicos. Regístrate y apúntate al curso que te interese. Algunos son para desempleados, mientras que otros también aceptan trabajadores en activo o autónomos.

Invertir tiempo en formación gratuita y online puede marcar la diferencia en un mercado laboral cada vez más competitivo. Noviembre de 2025 es un buen momento para empezar y avanzar en tus objetivos profesionales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.