Nick Reiner estaba diagnosticado de esquizofrenia cuando presuntamente mató a sus padres

Un informe reciente difundido por medios estadounidenses confirma que Nick Reiner había sido diagnosticado con esquizofrenia pocas semanas antes de presuntamente matar a sus padres, el icónico director de cine Rob Reiner y a su madre Michele. La información ha sido adelantada por la cadena NBC y ampliada posteriormente por portales como TMZ, que citan fuentes cercanas al entorno familiar.

El estado de salud mental de Nick Reiner se había deteriorado de forma notable tras un cambio en la medicación que estaba tomando. La modificación de su tratamiento habría provocado un agravamiento de los síntomas, derivando en un comportamiento descrito como "errático y potencialmente peligroso", de acuerdo con fuentes citadas por TMZ.

La vida del hijo del cineasta ha estado marcada desde joven por una larga lucha contra la adicción a las drogas, incluyendo etapas en las que no ha tenido un hogar en varios estados de Estados Unidos.

En el momento en que ocurrieron los hechos que ahora se investigan, Nick Reiner se encontraba en pleno tratamiento médico. Semanas antes había ingresado en un exclusivo centro de salud mental y rehabilitación de Los Ángeles, especializado en trastornos psiquiátricos y abuso de sustancias. En ese contexto, fue cuando los profesionales decidieron ajustar la medicación con el objetivo de estabilizar su estado.

Sin embargo, el cambio no habría surtido el efecto esperado. Al contrario, la nueva dosificación habría intensificado los episodios de descontrol. "Su receta fue alterada y eso provocó un cambio drástico en su comportamiento", asegura una fuente anónima citada por TMZ.

Algunos testimonios recogidos por estos medios sostienen que, tras la modificación del tratamiento, Nick Reiner sufrió una alteración significativa de su conducta habitual. Los médicos habrían intentado reajustar los fármacos para encontrar un equilibrio, aunque el proceso no habría funcionado correctamente.

Por el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente muchos de estos extremos y el caso continúa bajo investigación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.