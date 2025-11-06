El SEPE pagará 570 euros mensuales a los trabajadores sin paro a partir de enero de 2026

Este subsidio está destinado a aquellos que han trabajado pero no han acumulado los 360 días de cotización necesarios para acceder a la prestación por desempleo contributiva. El aumento de la cantidad se debe a la actualización del IPREM, que se utiliza para determinar diversas ayudas y prestaciones sociales en España.

Requisitos para solicitar el subsidio de 570 euros desde enero del 2026

Para entrar al subsidio por cotización escasa, los solicitantes deben cumplir con ciertos requisitos importantes:

Muy importante es estar en situación legal de desempleo : la persona debe haber perdido su trabajo de manera involuntaria.

: la persona debe haber perdido su trabajo de manera involuntaria. Otra opción es inscribirse como demandante de empleo .

. No sobrepasar el 75% del salario mínimo interprofesional (SMI): los ingresos del solicitante no deben sobrepasar los 810 euros al mes (75% del SMI).

del salario mínimo interprofesional (SMI): los ingresos del solicitante no deben sobrepasar los (75% del SMI). Haber contribuido entre 90 y 359 días : dependiendo de la situación familiar:

: dependiendo de la situación familiar: Si tienes responsabilidades familiares: se requieren al menos 90 días de cotización.

de cotización. Sin responsabilidades familiares: se necesitan al menos 180 días de cotización.

de cotización. El solicitante no puede estar recibiendo otro tipo de ayudas que no puedan coexistir con este subsidio.

que no puedan coexistir con este subsidio. Analizar la situación familiar: el SEPE analizará la situación económica y personal del solicitante para asegurarse de que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan.

¿Qué es el subsidio por cotización insuficiente?

El apoyo financiero por falta de cotización suficiente es un tipo de ayuda para quienes, aunque hayan tenido empleo, no logran alcanzar la cantidad mínima de días de cotización necesarios para recibir el subsidio de desempleo. Este tipo de asistencia está dirigida especialmente a empleados con trabajos temporales o inestables.

¿Te encuentras en alguna situación parecida?

Los requisitos para acceder a este subsidio varían según la cantidad de días trabajados antes de perder el empleo:

Si el trabajador tiene responsabilidades familiares, es suficiente haber cotizado 90 días .

. Si el trabajador no tiene responsabilidades familiares, se necesita haber cotizado al menos 180 días.

Este subsidio está diseñado para situaciones de desempleo de corta duración o intermitente, siendo común entre quienes tienen contratos a tiempo parcial o de corta duración.

