Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Gigante del mercado

Mercamadrid, el mercado alimentario más grande de Europa, aprieta el acelerador por la Navidad

Con un tamaño como el del Principado de Mónaco, Mercamadrid, suministra alimentos a más de doce millones de españoles, con su lonja de pescado, la segunda más grande del mundo después de la de Tokio. Nos hemos trasladado hasta allí para ver cómo se está viviendo uno de los períodos más intensos del año.

Mercamadrid, el mercado alimentario más grande de Europa, aprieta el acelerador por la Navidad

Mercamadrid, el mercado alimentario más grande de Europa, aprieta el acelerador por la Navidad | Mercamadrid

Publicidad

Alfredo Boto-Hervás
Publicado:

Mientras la ciudad duerme, aquí la actividad es frenética. Hemos madrugado para mostrarles cómo funciona en navidades el mercado alimentario más importante de Europa. Desde aquí sale todo lo que comeremos en estas fiestas más de doce millones de consumidores. "Pues en marisco vivo, sobre todo, lo que se está llevando es la centolla gallega, nécora y langosta, es lo que más se está vendiendo estas navidades. Camarón vivo también se está llevando mucho" nos comenta Laura, responsable de Pescados y Mariscos del Amo.

El mercado alimentario más grande de Europa trabaja a pleno rendimiento en estas fechas

"Tenemos una alternativa, que es una angula que viene de un país diferente, pero que "es angula también salvaje y a un precio mucho más competitivo" afirma Ricardo de la empresa Serpeska. "¿A qué precio está, más o menos?", le preguntamos: "el precio puede estar muy parejo a lo que es un langostino salvaje", nos responde angulas en mano. Nos preguntamos si el atún está ahora de moda en Navidad y Christian de la empresa Cobofish responde que sí, ahora está muy de moda y los chefs nos han ayudado mucho a ello, y eso hace que sea un plato mucho más asequible y fácil de poner en la mesa" responde mientras parte un lomo de increíble tamaño.

Aromas, sabores y colores se mezclan en este espacio del tamaño del Principado de Mónaco

A continuación, nos trasladamos a las naves consagrada a la carne. "¿Cuál es el producto rey?" le planteamos a Fernando Arce, responsable de la empresa Encinar de Humienta. "El producto rey... bueno yo creo que va cambiando de tendencia todos los años, y al final de cuentas, yo creo que este año es el solomillo de ternera y la carne de wuagyu..." afirma, mientras decenas de operarios preparan los distintos pedidos.

Los españoles, cada vez más abiertos a productos de otras latitudes

Las lombardas, los espárragos, los cardos, y otros imprescindibles de la navidad siempre siguen ahí, pero dejando paso a nuevos productos. " Frutos rojos... también tenemos hierbas aromáticas, Ahora tenemos frutos de importación que de verdad ahora los conocemos mucho mejor y que son realmente buenos" asegura Eugenia, de la empresa valenciana Mangual. "Se pensaba que iba a haber mucha cereza y que no se iba a vender, pero al final falta como todos los años" concluye Esther, de la Frutería de alto standing "Hermanos Montes".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Sánchez considera un "error histórico" que la UE mantenga la producción de coches de combustión tras 2035

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura el acto de 'Avanzando en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática' en el Círculo de Bellas Artes

Publicidad

Economía

Mercamadrid, el mercado alimentario más grande de Europa, aprieta el acelerador por la Navidad

Mercamadrid, el mercado alimentario más grande de Europa, aprieta el acelerador por la Navidad

Imagen de archivo de anillos de boda.

Los divorcios caen un 6% en España, pero no por amor: "Un 20% de las parejas sigue conviviendo porque no puede pagar otra casa"

Precio de los alimentos

La OCU advierte de que este es el fin de semana más caro del año para hacer la compra navideña

Atresmedia alcanza su mejor posición histórica en el ranking de sites más visitados
Audiencias

Atresmedia reafirma su liderazgo en el consumo digital y consolida la ventaja con su competidor

Qué son las samosas de Mercadona de las que todo el mundo habla
MERCADONA

Mercadona amplía las vacaciones para sus trabajadores y les dará una nueva paga extraordinaria

Fachada del edificio ‘La Vela’ del BBVA
ECONOMÍA

BBVA lanza la mayor recompra de acciones de su historia por 3.960 millones de euros

El BBVA lanza un programa extraordinario de recompra de acciones por un valor de casi 4.000 millones de euros.

El campo europeo protesta contra la PAC
Protestas

Movilización histórica de los agricultores europeos en Bruselas contra los recortes en la PAC

10.000 agricultores y ganaderos de los 27 estados miembros de la Unión Europea protestan delante del Parlamento Europeo contra la Política Agraria Común.

Fachada de Telefónica

Telefónica rebaja las salidas del ERE a 4.539 trabajadores tras el acuerdo con los sindicatos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura el acto de 'Avanzando en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática' en el Círculo de Bellas Artes

Sánchez considera un "error histórico" que la UE mantenga la producción de coches de combustión tras 2035

La compra navideña se dispara: los precios suben un 4% en dos semanas

La compra navideña se dispara: los precios de los alimentos suben un 4% en dos semanas

Publicidad