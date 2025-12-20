Mercamadrid, el mercado alimentario más grande de Europa, aprieta el acelerador por la Navidad

Mientras la ciudad duerme, aquí la actividad es frenética. Hemos madrugado para mostrarles cómo funciona en navidades el mercado alimentario más importante de Europa. Desde aquí sale todo lo que comeremos en estas fiestas más de doce millones de consumidores. "Pues en marisco vivo, sobre todo, lo que se está llevando es la centolla gallega, nécora y langosta, es lo que más se está vendiendo estas navidades. Camarón vivo también se está llevando mucho" nos comenta Laura, responsable de Pescados y Mariscos del Amo.

El mercado alimentario más grande de Europa trabaja a pleno rendimiento en estas fechas

"Tenemos una alternativa, que es una angula que viene de un país diferente, pero que "es angula también salvaje y a un precio mucho más competitivo" afirma Ricardo de la empresa Serpeska. "¿A qué precio está, más o menos?", le preguntamos: "el precio puede estar muy parejo a lo que es un langostino salvaje", nos responde angulas en mano. Nos preguntamos si el atún está ahora de moda en Navidad y Christian de la empresa Cobofish responde que sí, ahora está muy de moda y los chefs nos han ayudado mucho a ello, y eso hace que sea un plato mucho más asequible y fácil de poner en la mesa" responde mientras parte un lomo de increíble tamaño.

Aromas, sabores y colores se mezclan en este espacio del tamaño del Principado de Mónaco

A continuación, nos trasladamos a las naves consagrada a la carne. "¿Cuál es el producto rey?" le planteamos a Fernando Arce, responsable de la empresa Encinar de Humienta. "El producto rey... bueno yo creo que va cambiando de tendencia todos los años, y al final de cuentas, yo creo que este año es el solomillo de ternera y la carne de wuagyu..." afirma, mientras decenas de operarios preparan los distintos pedidos.

Los españoles, cada vez más abiertos a productos de otras latitudes

Las lombardas, los espárragos, los cardos, y otros imprescindibles de la navidad siempre siguen ahí, pero dejando paso a nuevos productos. " Frutos rojos... también tenemos hierbas aromáticas, Ahora tenemos frutos de importación que de verdad ahora los conocemos mucho mejor y que son realmente buenos" asegura Eugenia, de la empresa valenciana Mangual. "Se pensaba que iba a haber mucha cereza y que no se iba a vender, pero al final falta como todos los años" concluye Esther, de la Frutería de alto standing "Hermanos Montes".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.