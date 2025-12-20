Los Mossos detienen a un hombre que introducía dinero falso fabricado en Bulgaria

Los Mossos d'Esquadra han informado en un comunicado este sábado que un hombre, de 45 años, fue detenido el pasado 16 de diciembre en Amposta (Tarragona) por introducir en el circuito económico billetes falsos de 200 euros fabricados en Bulgaria.

El presunto autor ha sido acusado de un delito de falsificación de moneda y efectos timbrados por agentes de la Unidad Central de Falsificación de Moneda y del Área de Investigación Criminal (DIC) de la demarcación de Terres del Ebre. La policía catalana intervino un total de 9.300 euros y ha asegurado que los billetes eran de una gran calidad y difíciles de detectar.

Los Mossos lo vinculan al crimen búlgaro

Aunque el hombre ya ha sido detenido, la investigación, que comenzó en noviembre, sigue abierta. Todo comenzó a raíz de un incremento de denuncias por pagos con billetes de 200 euros falsos en diversas localidades del delta del Ebro. Según informa EFE, la policía vincula la fabricación de estos billetes con el crimen búlgaro, y ha precisado que "es una de las falsificaciones más antiguas desde la aparición del euro".

Estos billetes tienen la consideración de "peligrosos" por el Banco Central Europeo "a causa de su calidad de impresión e imitación de las medidas de seguridad". Con las denuncias recibidas, los agentes confeccionaron un mapa delictual para saber dónde se estaban introduciendo los billetes falsos y qué personas los distribuían. Se da la circunstancia de que inicialmente ninguna de las personas que recibieron un billete de este tipo se dio cuenta de que era falso, y solo se detectó el fraude cuando fueron ingresados en cajeros automáticos, que daban aviso de que debían pasar una comprobación.

"De hecho -destaca la nota de la policía-, el nivel de calidad de los billetes era tan elevado que, incluso, en uno de los casos, una de las víctimas pudo ingresar el dinero en su cuenta corriente y efectuar diversos pagos con normalidad". Fue días después cuando la misma entidad bancaria informó al cliente de que los billetes habían sido retenidos para ser analizados ante la sospecha de que fueran falsos.

Se escondía en una masía de Amposta

A raíz de la investigación, los agentes localizaron al hombre que distribuía los billetes, que vivía en una masía en Amposta. En pasado día 16, organizaron un operativo junto a efectivos de la unidad ARRO, en el que entraron a la masía e intervinieron 9.300 euros en billetes falsificados de 100 euros cada uno de ellos, que ya estaban preparados para ser introducidos en el circuito económico.

El detenido pasó a disposición judicial el día 18, mientras los Mossos mantienen abierta la investigación del caso ante la sospecha de que pueda haber más personas implicadas y para comprobar si se introdujeron más billetes falsos en otros puntos del territorio.

Cómo saber si un billete es falso

Los Mossos advierten que los billetes de 200 euros son de los más utilizados para la falsificación, ya que no es necesario mucho papel moneda y se obtiene un alto rendimiento económico. Además, no son tan sospechosos como los billetes de 500 euros.

Estos billetes se suelen fabricar en talleres clandestinos de Bulgaria especializados en la producción de moneda falsa. Posteriormente, se distribuyen en diferentes puntos de Europa mediante canales criminales organizados. En su mayoría, son reproducciones de la antigua serie del euro con tal calidad que se hacen prácticamente imposibles de detectar, excepto por su parte trasera. Si con el movimiento no cambia el color morado impreso a verde, la moneda es falsa.

Los Mossos han recordado en el comunicado la importancia de verificar los billetes y revisar sus elementos de seguridad, y en caso de sospecha de falsificación, comunicarlo a la policía.

