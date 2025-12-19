Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Dos muertos y nueve heridos en un ataque con cuchillo y bombas de humo en dos estaciones de metro de Taiwán

El incidente comenzó en el paso subterráneo de la Estación Principal de Taipéi

Ataque en Taipei

Ataque en TaipeiEuropa Press

Mara Fernández
Publicado:

Este viernes un individuo armado con un cuchillo y bombas de humo ha efectuado un ataque a puñaladas a la salida de dos estaciones de metro de Taipéi, la capital de Taiwán que se ha saldado por el momento con dos fallecidos y nueve heridos. El incidente comenzó en el paso subterráneo de la Estación Principal de Taipéi en torno a las 17.30 horas.

Uno de los fallecidos no resultó directamente agredido con el cuchillo pero entro en paro cardíaco como consecuencia de la explosión de varias granadas de humo arrojadas por el atacante.

Por su parte, el primer ministro de Taiwán, Cho Jung Tai, ya ha sido notificado del incidente y ha ordenado la movilización total de las fuerzas de seguridad y efectivos de Emergencia.

