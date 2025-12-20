El Departamento de Justicia publica la 'Biblioteca Epstein': fiestas con Michael Jackson o Mick Jagger y Bill Clinton en un jacuzzi

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ya ha comenzado a publicar una parte de los archivos relacionados con el magnate neoyorquino, Jeffrey Epstein.

Con la publicación de esos archivos, que forman parte de cientos de documentos que se espera que arrojen luz sobre la trama de explotación sexual orquestada por el millonario, cumplen con la obligación de liberar todos los documentos pertenecientes al caso tras el proyecto de ley aprobado por el Congreso.

El material incluye testimonios ante el gran jurado, entrevistas con antiguos empleados de Epstein, información sobre los viajes del investigado, artículos de prensa, vídeos y fotos con personas con las que se relacionaba Epstein y Ghislaine Maxwell, su exnovia.

Bill Clinton, el protagonista en la primera publicación de los documentos

Entre los documentos publicados hay fotografías de destacadas personalidades como el expresidente Bill Clinton y los cantantes Michael Jackson o Mick Jagger. En una de esas imágenes difundidas por el Departamento de Justicia, Clinton aparece relajado en un jacuzzi, con los brazos detrás de la cabeza y acompañado por otra persona cuyo rostro está censurado. Sobre esta fotografía se ha pronunciado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que fue de las primeras en compartir la fotografía en su cuenta de X y donde reaccionó con un mensaje de asombro.

Imagen de Bill Clinton | EFE

Asimismo, entre los documentos desclasificados, se incluyen otras cinco imágenes del exmandatario demócrata. En dos de ellas aparece junto a Epstein y en otras se le ve en una fiesta con el cantautor británico Mick Jagger, aunque sin presencia del financiero en estas dos últimas.

Según la BBC, en otra de las imágenes parece distinguirse Andrew Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III de Inglaterra. Concretamente, Mountbatten-Windsor parece ser el hombre que se ve en una foto acostado sobre el regazo de un grupo de mujeres y bajo la mirada de Ghislaine Maxwell.

Indignación entre los congresistas

Esa publicación de documentos llega en el momento en el que iba a expirar el plazo que le habían dado al Departamento de Justicia. Esto ha causado indignación entre los congresistas, los cuales impulsaron la ley que forzó la publicación de los documentos.

El republicano Thomas Massie aseguró en redes sociales que esa publicación de los documentos por partes "incumple el espíritu como la letra de la ley".

En términos muy parecidos se ha expresado el senador Dick Durbin, ya que considera que "el incumplimiento por parte del Departamento de Justicia de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein no solo viola la ley, sino que continúa con el patrón de proteger al presidente Trump".

Pocas alusiones a Trump

El escándalo de Epstein se ha convertido en un asunto incómodo para el presidente estadounidense. Varias informaciones han destacado sus vínculos con Epstein y el mandatario aparece en fotografías del caso.

Aunque por el momento hay pocas alusiones a Trump, se ha detectado una demanda judicial en la que es el protagonista. En esa demanda se dice que Epstein le presentó a Trump a una menor de 14 años en su residencia de Mar-a-Lago.

En ese presunto encuentro, que habría ocurrido en la década de 1990, Epstein le habría dado un codazo a Trump y, refiriéndose a la adolescente, le habría preguntado: "Esta es buena, ¿verdad?". Según la demanda, Trump asintió con la cabeza y asintió.

