La OCU advierte de que este es el fin de semana más caro del año para hacer la compra navideña

A cuatro días de la Nochebuena, los mercados y los comercios de toda España se encuentran repletos de compradores que ultiman sus compras navideñas. La afluencia es notable y la tensión entre los consumidores se percibe cada vez más en los mostradores, donde los productos de consumo diario se mezclan con los alimentos típicos de estas fiestas. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido de que este fin de semana será probablemente el más caro del año para hacer la compra navideña.

Según un estudio realizado durante las dos primera de diciembre por la OCU, los precios de los alimentos han subido un 3,9% de media, con respecto al mismo periodo del año anterior. Este incremento, aunque elevado, es menor que el registrado en 2024, cuando el alza alcanzó el 6,1%. A pesar de la subida generalizada, el comportamiento de los precios no ha sido uniforme: mientras algunos productos experimentan incrementos importantes, otros apenas varían o incluso bajan.

Estos son los alimentos que más han subido

Entre los alimentos que más se han encarecido destacan los percebes, con un aumento del 29,9%, seguidos de la pularda entera (15,3%) y las angulas (11,5%). En menor medida suben de precio el pavo entero (4,8%), el redondo de ternera (3%), la merluza al corte (2,8%), la lubina (2,2%), las almejas (2,1%), los langostinos (1,7%), el besugo (0,8%) y el jamón ibérico de cebo (0,4%). Por otro lado, se mantiene el precio del cordero y la lombarda, mientras que bajan las ostras (-8,2%), la granada (-3,1%) y la piña (-1,5%).

La OCU señala que, a diferencia de años anteriores, no se observa un comportamiento muy diferenciado según el tipo de producto. La excepción son los vegetales, que presentan variaciones mínimas o incluso descensos de precio, y las aves, cuyo fuerte incremento se atribuye al impacto de la gripe aviar en la oferta.

Esto es lo que gastará de media cada español

De acuerdo con las estimaciones de gasto de la OCU, cada español desembolsará de media 132 euros en cenas y comidas navideñas este año, reflejando la presión económica que supone mantener las tradiciones en un contexto de precios al alza. Los consumidores se ven así obligados a planificar cuidadosamente sus compras y comparar precios antes de adquirir productos típicos de la temporada.

En definitiva, la Navidad 2025 llega acompañada de un aumento generalizado en los precios de los alimentos, con productos esenciales y tradicionales en máximos históricos. Esta situación refuerza la necesidad de una gestión prudente del presupuesto familiar y de una compra consciente, priorizando la planificación y la comparación para evitar sorpresas desagradables en la factura final de estas fiestas.

