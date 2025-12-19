Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

MERCADONA

Mercadona amplía las vacaciones para sus trabajadores y les dará una nueva paga extraordinaria

Más de un mes de descanso remunerado para los empleados de Mercadona de España y Portugal y una nueva bonificación en marzo.

Qu&eacute; son las samosas de Mercadona de las que todo el mundo habla

Qué son las samosas de Mercadona de las que todo el mundo hablaMERCADONA

Publicidad

Rosario Miñano
Publicado:

La ley establece un mínimo de 30 días naturales al año o 22 laborables de vacaciones remuneradas que no pueden ser sustituidos por dinero, excepto al finalizar el contrato. Los convenios de las empresas pueden mejorar esas condiciones y así lo ha hecho el Comité de Dirección de Mercadona.

Mercadona acuerda ampliar en una semana (siete días) los días de descanso para los 110.000 trabajadores de España y Portugal. La iniciativa supondrá un coste de 100 millones de euros anuales.

La medida entrará en vigor el próximo año, en 2026, y los empleados disfrutarán de un periodo vacacional que pasa de 30 a 37 días al año, según informa el comunicado de la cadena de supermercados de Juan Roig.

La ampliación de vacaciones, según explican desde Mercadona, se basa en el modelo "propio" de Recursos Humanos que se basa en "escuchar y dar respuesta a las necesidades de los equipos" y con ello buscan reforzar la calidad de los puestos de trabajo y la "eficiencia conjunta".

Nueva paga extraordinaria

Los trabajadores de Mercadona también serán bonificados en 2026 con una nueva paga extraordinaria. El Comité de Dirección de Mercadona ha decidido, por segundo año consecutivo repartir una gratificación extraordinaria de 280 millones de euros.

Esa paga 'extraordinaria' se realizará en el mes de marzo y corresponderá a una mensualidad, que se sumará a la retribución variable, de una o dos mensualidades dependiendo de la antigüedad de cada trabajador.

Una decisión con la que buscan reconocer el "esfuerzo individual y colectivo" de su equipo al que califican como un "pilar fundamental" para alcanzar resultados "magníficos". También se ha incrementado el sueldo del 100% de la plantilla un 8,5% en 2025. Estas medidas supondrán una inversión de 380 millones de euros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Los medios tradicionales encabezan la responsabilidad mediática mientras las redes y Youtube están a la cola

Mando de televisión

Publicidad

Economía

Qué son las samosas de Mercadona de las que todo el mundo habla

Mercadona amplía las vacaciones para sus trabajadores y les dará una nueva paga extraordinaria

Fachada del edificio ‘La Vela’ del BBVA

BBVA lanza la mayor recompra de acciones de su historia por 3.960 millones de euros

El campo europeo protesta contra la PAC

Movilización histórica de los agricultores europeos en Bruselas contra los recortes en la PAC

Fachada de Telefónica
ERE

Telefónica rebaja las salidas del ERE a 4.539 trabajadores tras el acuerdo con los sindicatos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura el acto de 'Avanzando en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática' en el Círculo de Bellas Artes
Sánchez Coches

Sánchez considera un "error histórico" que la UE mantenga la producción de coches de combustión tras 2035

La compra navideña se dispara: los precios suben un 4% en dos semanas
Precios

La compra navideña se dispara: los precios de los alimentos suben un 4% en dos semanas

La escalada de precios de la compra navideña ya ha comenzado. La OCU detecta una subida de casi el 4% en las dos primeras semanas de diciembre. Los roscones se han encarecido un 7% en un año.

Galicia refuerza el control sobre las viviendas comunitarias de mayores tras cerrar un nuevo centro en Ourense
Tecnología

Caer al suelo y no lesionarse: Así son los 'suelos inteligentes' diseñados en Inglaterra

Están diseñados para reducir el riesgo de fracturas de huesos o lesiones en la cabeza e incluso emitir señales de socorro.

Imagen de archivo de oftalmólogo

Sanidad lanza el 'Plan Veo': subvenciones para niños de hasta 100 euros en gafas y lentillas

Trade Republic

Trade Republic se dispara: los grandes fondos entran en el banco de moda de los pequeños ahorradores

Mando de televisión

Los medios tradicionales encabezan la responsabilidad mediática mientras las redes y Youtube están a la cola

Publicidad