Mercadona amplía las vacaciones para sus trabajadores y les dará una nueva paga extraordinaria

La ley establece un mínimo de 30 días naturales al año o 22 laborables de vacaciones remuneradas que no pueden ser sustituidos por dinero, excepto al finalizar el contrato. Los convenios de las empresas pueden mejorar esas condiciones y así lo ha hecho el Comité de Dirección de Mercadona.

Mercadona acuerda ampliar en una semana (siete días) los días de descanso para los 110.000 trabajadores de España y Portugal. La iniciativa supondrá un coste de 100 millones de euros anuales.

La medida entrará en vigor el próximo año, en 2026, y los empleados disfrutarán de un periodo vacacional que pasa de 30 a 37 días al año, según informa el comunicado de la cadena de supermercados de Juan Roig.

La ampliación de vacaciones, según explican desde Mercadona, se basa en el modelo "propio" de Recursos Humanos que se basa en "escuchar y dar respuesta a las necesidades de los equipos" y con ello buscan reforzar la calidad de los puestos de trabajo y la "eficiencia conjunta".

Nueva paga extraordinaria

Los trabajadores de Mercadona también serán bonificados en 2026 con una nueva paga extraordinaria. El Comité de Dirección de Mercadona ha decidido, por segundo año consecutivo repartir una gratificación extraordinaria de 280 millones de euros.

Esa paga 'extraordinaria' se realizará en el mes de marzo y corresponderá a una mensualidad, que se sumará a la retribución variable, de una o dos mensualidades dependiendo de la antigüedad de cada trabajador.

Una decisión con la que buscan reconocer el "esfuerzo individual y colectivo" de su equipo al que califican como un "pilar fundamental" para alcanzar resultados "magníficos". También se ha incrementado el sueldo del 100% de la plantilla un 8,5% en 2025. Estas medidas supondrán una inversión de 380 millones de euros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.