Canarias cuelga el cartel de ocupado en estas fechas para disfrutar de una Navidad al sol

Mientas media Europa tirita de frío, en Canarias se preparan para recibir una Navidad al sol.

Toñi Galván
Publicado:

Más de 24.800 vuelos durante estás fechas en los aeropuertos canarios, un 7,8% más que el año pasado. Y hoy sábado es el día de más movimiento, con 1539 operaciones.

Los pasajeros que hoy transitan por los aeropuertos llegan con las malestar cargas de unas vacaciones al sol. "Vengo a Canarias porque me gusta su clima", comenta un turista. Otra pasajero nos dice que llega con abrigos, porque le han dicho que en "las islas hay microclimas, pero espera disfrutar del buen tiempo".

Aterrizando, con abrigo y directos al hotel

Roberto Barreiros es director del hotel Sunprime Royal Suites ubicado en el sur de Tenerife. "Estamos completos hasta después de Reyes. Canarias siempre es seguro de bien tiempo. Aquí puedes estar en el Teide nevado y, en poco tiempo, dando te un chapuzón en el mar o en la piscina del hotel. En una hamaca tomando el sol".

La semana que va a registrar mejores datos es la del 29 de diciembre al 4 de enero, con casi un completo de ocupación, más del 85%. Son cifras de reservas confirmadas, a la espera de las reservas de última hora.

Más turistas y más trabajo en los establecimientos. Se refuerzan las plantillas, como en este restaurante La Marinera, en Gran Canaria. Eduardo Elso es el encargado, nos cuenta que estas fechas están a tope, por eso "hemos incrementado el personal hasta un 30 por ciento. Con tres o cuatro trabajadores más".

Playas llenas terminando diciembre, un entorno de arena, hamacas, baños en el mar y hasta echamos mano del bronceador. Un turista italiano nos cuenta que "esto es el paraíso. No solo el sol y la playa, también la gente".

Otra turista peninsular pasean con su pareja bajo un sol de justicia. Porque "una Navidad al sol es buena opción, la verdad", nos comenta mientras no ve la hora de meterse en el agua.

