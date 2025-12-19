BBVA lanza la mayor recompra de acciones de su historia por 3.960 millones de euros

El BBVA anuncia la recompra de acciones por un valor de 3.960 millones de euros, el mayor de su historia. Se trata de un programa extraordinario que comenzará el próximo lunes 22 de diciembre después de que las autoridades pertinentes dieran luz verde.

"Tras haber recibido la autorización del BCE y la aprobación por parte de nuestro Consejo de Administración, lanzamos un programa de recompra de acciones por 3.960 millones de euros, que comenzará el próximo lunes 22 de diciembre", afirma el comunicado.

El BBVA explica que el programa de recompra de acciones muestra el "compromiso" de devolver a los accionistas el "exceso del capital". Los 36.000 millones de euros son los que el banco prevé tener disponibles para distribuir a sus accionistas entre 2025 y 2028, tanto a través de la remuneración ordinaria como en distribuciones adicionales, informa la entidad.

La recompra de acciones se llevará en varios pasos y comenzará por un primer tramo de 1.500 millones de euros y una vez finalizado el programa se comprometen a "devolver de forma disciplinada y continua" el exceso de capital generado por encima del objetivo del 12%", afirma la directora financiera de BBVA, Luisa Gómez Bravo.

"La ejecución del programa de recompra se llevará a cabo durante varios meses y se completará por tramos. En este sentido, comenzaremos con un primer tramo de 1.500 millones de euros y continuaremos posteriormente con el resto de las distribuciones". JP Morgan se encargará de ejecutar las compras en el Sistema de Interconexión Bursátil Español-Mercado Continuo y en las plataformas de negociación Cboe Europe, Turquoise Europe y Aquis Exchange.

Se calcula que el primer tramo se extenderá varios meses, pero no prevén que sea más tarde del 7 de abril de 2026 y, en todo caso, cuando se alcance el importe monetario máximo o se adquiera el número máximo de acciones fijado (557.316.433 títulos).

Este nuevo programa se suma a las distribuciones ya realizadas en el último trimestre donde los accionistas de BBVA recibieron 1.842 millones de euros en efectivo, el dividendo a cuenta más alto de la historia de la entidad. Y el pasado 10 de diciembre, BBVA completó con éxito su programa de recompra de acciones por 993 millones de euros, que formaba parte de la retribución ordinaria correspondiente al ejercicio 2024.

En total, han sido cinco los planes de recompra de acciones ejecutados hasta la fecha: dos de ellos extraordinarios en 2021, 2022 y 2023 y tres como parte de la remuneración ordinaria a sus accionistas (422 millones de euros con cargo a 2022, 781 millones con cargo a 2023 y 993 millones con cargo a 2024).

Del fracaso de la OPA a la recompra de acciones

El BBVA fracasó en su intento de oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell, tal y como anunció el pasado mes de octubre. Una vez rechazada la OPA, anunciaron que reactivarían el plan de retribución a los accionistas con una "significativa recompra de acciones" que se ha materializado a finales de 2025.

"La entidad es y seguirá siendo una propuesta de inversión muy atractiva, que combina crecimiento, rentabilidad y una excelente remuneración al accionista", afirma el consejero delegado de BBVA, Onur Genç.

El importe total del programa, de 3.960 millones de euros, equivalente a 100 puntos básicos de CET1, se deducirá del ratio de capital de la entidad en diciembre. Desde el lanzamiento de su primer programa en 2021, ha destinado más de 10.000 millones de euros a recomprar acciones, reduciendo el número de títulos en circulación de la entidad.

El banco que preside Carlos Torres destaca que las recompras de acciones han tenido un impacto positivo en el beneficio por acción de BBVA.

