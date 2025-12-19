Atresmedia reafirma su liderazgo en el consumo digital y consolida la ventaja con su competidor

Un mes más, Atresmedia vuelve a ser líder de los grupos audiovisuales en el ámbito digital. Desde abril de 2016 encabeza, de forma ininterrumpida, el ranking de audiencias online. Este mes de noviembre ha alcanzado 21,9 millones de usuarios único, es decir, un 55% más que su competidor: 7,7 de usuarios por encima.

Los datos publicados por Comscore, lo sitúan en la octava posición en el ranking de sites más visitados de nuestro país, muy por encima de su competidor, que ocupa el puesto número 23. Antena3.com colidera el ranking con 7,2 millones de usuarios únicos.

La plataforma atresplayer mejora respecto a octubre y alcanza los 2,2 millones de usuarios únicos. Con su apuesta por la calidad, innovación y la diversidad han ampliado los contenidos conformando un catálogo incomparable en entretenimiento, ficción, actualidad, información y documentales. Todo ello le ha llevado a posicionarse como la plataforma más completa y reconocida, tanto a nivel nacional como internacional, en español.

De este modo, la plataforma ha estrenado 'Las hijas de la criada' la serie de ficción adaptada de la novela de la ganadora del Premio Planeta 2023, Sonsoles Ónega. Este mes, también nos ha dejado la el final del talent show 'Drag Race España'. Esta temporada, la mejor valorada por los espectadores, ha tenido el mejor arranque de la franquicia y el Meet The Queens más visto hasta el momento.

También hemos tenido el cierre de, la aclamada serie original de la plataforma de Atresmedia, 'La Ruta. Vol 2: Ibiza', reconocida en los Premios Ondas 2023 como la Mejor Serie de Drama, la cual también se alzó con tres Premios Feroz, incluido el de Mejor Serie Dramática. Y para este mes de diciembre, todos los capítulos de la serie 'Mar Afuera' estará disponibles.

71º mes de liderazgo ininterrumpido

En cuanto a la cadena de televisión Antena 3, vuelve a ser líder de informativos. Otro mes, y ya van 71 de forma interrumpida, Antena 3 Noticias consolida su liderazgo al ser sus ediciones las más vistas. Al igual que 'El Hormiguero' situándose como líder absoluto y junto con 'Pasapalabra', el programa más visto.

En la mañana 'La Ruleta de la Suerte' y 'Cocina Abierta con Carlos Arguiñano' continúan triunfando, la igual que 'Y Ahora Sonsoles' por la tarde. La serie más vista, ' Sueños libertad' suma otro mes como invicta con su mejor dato histórico. No obstante, los programas en Prime Time como 'El 1%', 'La Voz' y 'La Ruleta de la suerte noche' continúan su liderazgo esta temporada las noches de miércoles, viernes y sábado.

La Sexta y Onda Cero crecimiento

La Sexta por su parte vuelve encabezar el top en el ranking de consumo digital con 9,3 millones de usuarios únicos. Con su cobertura informativa del juicio del fiscal general, investigaciones Dana o la dimisión de Mazón, entre otros, a través de su seguimiento de actualidad e informativos de la cadena, sus programas 'Al Rojo Vivo', 'laSexta Noticias', 'Más Vale Tarde', 'laSexta Clave' y 'laSexta Xplica', han sido claves para este liderazgo.

Por su parte, Onda Cero alcanza más de 3,1 millones de visitantes únicos gracias a sus programas de éxito con su credibilidad y pluralidad como 'Más de uno' con Carlos Alsina, 'La brújula' con Rafa Latorre, 'Por fin' con Jaime Cantizano o 'Julia en la onda' con Julia Otero. Mientras que Europa FM crece un 9% respecto al mes anterior.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.