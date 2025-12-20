Malas noticias para los amantes del dulce: el turrón se encarece un 16%

Quedan unos días para Navidad y muchos son los que aprovechan los comercios abiertos para hacer las últimas compras. Seguro que habrán notado una cosa: todo es más caro este año. Y una de las cosas que ha subido más es el turrón, uno de los productos – por excelencia- más típicos de la Navidad. En su caso, lo ha hecho un 16% en tan solo 12 meses, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). La subida del precio de la avellana, un 51%, y de la almendra, un 26% ha hecho que este dulce se convierta prácticamente en un artículo de lujo.

Su incremento hace que desde la OCU inviten a comparar precios y priorizar las marcas blancas, que aunque también han subido sus precios, no lo han hecho de una manera tan notoria. En este caso, el precio medio se ha incrementado un 9,4%, mientras que la de las primeras marcas lo ha hecho un 24,3%. Esta subida ha convertido al turrón tradicional de marca en un artículo cada vez menos apto para todos los bolsillos: cuesta ya 33 euros/kg de media, frente a los 15 euros/kg del turrón de marca blanca de supermercado.

Aumenta el precio de los ingredientes

Comprobando el precio de los principales ingredientes para hacer turrón vemos como la avellana ha subido un 51%; la almendra experimenta el incremento mas alto desde el 2019, con una subida del 26% en el ultimo año. Los huevos es el producto de la cesta de la compra que más se ha encarecido en el ultimo año: un 11%. En el otro extremo, tenemos el único producto que se ha abaratado, el azúcar que lo ha hecho un 5,3%. Este incremento, según la OCU, tiene un impacto "limitado" frente a la subida de los demás ingredientes.

Eso hace que el turrón, un alimento que siempre estaba presente en las mesas de los españoles durante las Navidades se convierta imposible para algunos. Eso sí, hay otros que aseguran que "no hay Navidad sin turrón" y que harán un "esfuerzo" para que -a pesar de la subida de precios- puedan endulzar estas fechas especiales.

