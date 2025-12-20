Golpe policial a los ladrones de narcos: frustran el robo de dos toneladas de hachís ocultas en una 'guardería' de Málaga

La Policía Nacional ha desarticulado una organización especializada, presuntamente, en dar vuelcos a otros narcotraficantes en una investigación que ha permitido frustrar "in fraganti" un asalto armado a una "guardería", situada en la localidad de Benalmádena, Málaga, en la que se ocultaban casi dos toneladas de hachís.

Han sido detenidas cuatro personas como integrantes del grupo especializado en cometer los asaltos, así como el hombre que custodiaba la droga en la vivienda, y se han practicado cuatro registros domiciliarios en las localidades de Benalmádena, Estepona y Benhavís, en los que se hallaron efectos que podrían considerarse un "kit de vuelcos", tal y como ha informado la Policía en un comunicado.

La operación se inició cuando los agentes, que investigaban este grupo criminal especializado en sustraer sustancias estupefacientes a otros narcotraficantes, se percataron de que estaban planificando un asalto a una vivienda en la que se ocultaban casi dos toneladas de hachís.

Los asaltantes llegaron a la "guardería" en una furgoneta y, mientras uno de ellos se quedaba al volante, los tres restantes cubrían sus rostros con pasamontañas y accedían al interior. Una vez dentro de la vivienda, los miembros de la organización golpearon violentamente a la víctima y la maniataron con bridas, mientras lo amenazaban con armas de fuego.

Tras obtener las llaves de la vivienda y el mando del garaje, accedieron al aparcamiento con la furgoneta y, con la víctima maniatada, los asaltantes comenzaron a cargar en el vehículo los fardos de hachís que la organización guardaba en la vivienda.

Los asaltantes intentaron escapar

Ante la inmediatez de la acción criminal y el riesgo para la vida de la víctima, se estableció un dispositivo policial urgente para acceder a la vivienda en dos grupos. Uno de los equipos accedió por la puerta principal y se encontró al hombre maniatado y con signos evidentes de haber sido golpeado, por lo que se le dio asistencia y se le liberó de las bridas que sujetaban sus manos.

De forma simultánea observaron que los asaltantes, sintiéndose cercados por los agentes, se lanzaron por la terraza de la vivienda hacia la propiedad vecina para huir a la carrera hacia una de las puertas peatonales de la urbanización.

Tras una persecución a pie, se logró interceptar y detener a los cuatro integrantes de la organización criminal. Además, una vez que el hombre que custodiaba las dos toneladas de hachís fue asistido, se procedió igualmente a su detención.

En el marco de este operativo, los agentes llevaron a cabo cuatro registros domiciliarios en las localidades de Benalmádena, Estepona y Benhavís, donde intervinieron un "kit de vuelcos" compuesto, entre otros efectos, por un revólver, un lanzadestellos policial, armas de fuego simuladas, inhibidores y detectores de frecuencia, localizadores GPS, pasamontañas, guantes, chalecos reflectantes, bridas y herramientas de apertura.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.