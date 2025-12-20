Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

NAVIDAD

El percebe de Aguiño nunca ha estado tan caro: 336 euros el kilo

Se acaba de marcar un nuevo récord en lonja; los mariscadores más longevos no han visto una puja tan alta como esta.

El percebe de Aguiño nunca ha estado tan caro: 336 euros el kilo

El percebe de Aguiño nunca ha estado tan caro: 336 euros el kilo

Publicidad

Lucía Bastos López
Publicado:

Este viernes el precio del percebe de Aguiño (Ribeira, Galicia) ascendía a 300 euros. Un día después, la puja ha llegado hasta los 336; es el precio más alto que ha alcanzado este molusco hasta el día de hoy. Los trabajadores encargados de recoger los percebes han 'faenado' toda la jornada en las rocas de manera excepcional para conseguir todo el producto posible.

En total se han subastado 298 kilogramos; hay que tener en cuenta que no todo se ha vendido al precio máximo. De hecho, la media es mucho más baja, situándose en unos 110 euros el kilo. Después de llegar hasta los 300 euros, se siguió subastando entre los 257 euros el kilo y los 220. El lote más barato se pagó a 145,13 euros.

Esto destaca mucho más si lo comparamos con los precios de años anteriores; por ejemplo, en octubre de 2024, cuando empezaba la campaña de percebes, uno de los mariscos más demandados de la Navidad, los precios estaban en torno a los 60 euros el kilo. Eso sí, en época navideña subieron un 78%, rondando los 110 de media. Aun así, están lejos de los precios que se están alcanzando este año.

El motivo de este elevado precio para el molusco es el fuerte oleaje que ha azotado este año las costas de Galicia. Estas condiciones del mar han complicado más aún uno de los trabajos más complicados: el de los percebeiros. Tienen que meterse en medio del mar, en las rocas, para conseguir coger los percebes, mientras el fuerte oleaje les empuja. Un esfuerzo que se traduce en un producto muy demandado en estas fechas.

Los percebeiros solo recogen este producto dos veces al año para asegurarse de que se mantenga. Eso sí, estos días lo hacen con unas condiciones muy complicadas. Por ejemplo, este lunes no habrá producto del archipiélago de Sálvora porque no se va a ir a faenar.

El marisco es uno de los productos que más caro va a estar esta Navidad

Este año no solo los percebes se han encarecido; en general, todos los productos van a suponer un gasto extra estas Navidades En los meses de noviembre y de diciembre se ha registrado una subida de hasta el 60% en los alimentos más típicos; entre ellos, el marisco.

Las cigalas, por ejemplo, han pasado de 24,95 euros a 39,95. Y los langostinos cocidos, casi imprescindibles ya en muchas reuniones familiares, han subido un 37%. Si hablamos de pescado, destaca la merluza, que ha subido de media dos euros el kilo respecto al mes de noviembre.

Este año, el marisco es la opción más cara para llenar las mesas de Navidad, pero todavía se puede optar por productos que no se encarecen tanto, como las carrilleras de cerdo o el solomillo de ternera.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

La compra navideña se dispara: los precios de los alimentos suben un 4% en dos semanas

La compra navideña se dispara: los precios suben un 4% en dos semanas

Publicidad

Economía

Turrones

Malas noticias para los amantes del dulce: el turrón se encarece un 16%

El percebe de Aguiño nunca ha estado tan caro: 336 euros el kilo

El percebe de Aguiño nunca ha estado tan caro: 336 euros el kilo

Canarias cuelga el cartel de ocupado en estas fechas para disfrutar de una Navidad al sol

Canarias cuelga el cartel de ocupado en estas fechas para disfrutar de una Navidad al sol

Mercamadrid, el mercado alimentario más grande de Europa, aprieta el acelerador por la Navidad
Gigante del mercado

Mercamadrid, el mercado alimentario más grande de Europa, aprieta el acelerador por la Navidad

Imagen de archivo de anillos de boda.
divorcios

Los divorcios caen un 6% en España, pero no por amor: "Un 20% de las parejas sigue conviviendo porque no puede pagar otra casa"

Precio de los alimentos
COMIDAS NAVIDEÑAS

La OCU advierte de que este es el fin de semana más caro del año para hacer la compra navideña

Entre los alimentos que más se han encarecido destacan los percebes, la pularda entera y las angulas.

Atresmedia alcanza su mejor posición histórica en el ranking de sites más visitados
Audiencias

Atresmedia reafirma su liderazgo en el consumo digital y consolida la ventaja con su competidor

Con 21,9 millones de usuarios únicos, consolida interrumpidamente más el ranking de audiencias online desde 2016.

Qué son las samosas de Mercadona de las que todo el mundo habla

Mercadona amplía las vacaciones para sus trabajadores y les dará una nueva paga extraordinaria

Fachada del edificio ‘La Vela’ del BBVA

BBVA lanza la mayor recompra de acciones de su historia por 3.960 millones de euros

El campo europeo protesta contra la PAC

Movilización histórica de los agricultores europeos en Bruselas contra los recortes en la PAC

Publicidad