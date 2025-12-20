El percebe de Aguiño nunca ha estado tan caro: 336 euros el kilo

Este viernes el precio del percebe de Aguiño (Ribeira, Galicia) ascendía a 300 euros. Un día después, la puja ha llegado hasta los 336; es el precio más alto que ha alcanzado este molusco hasta el día de hoy. Los trabajadores encargados de recoger los percebes han 'faenado' toda la jornada en las rocas de manera excepcional para conseguir todo el producto posible.

En total se han subastado 298 kilogramos; hay que tener en cuenta que no todo se ha vendido al precio máximo. De hecho, la media es mucho más baja, situándose en unos 110 euros el kilo. Después de llegar hasta los 300 euros, se siguió subastando entre los 257 euros el kilo y los 220. El lote más barato se pagó a 145,13 euros.

Esto destaca mucho más si lo comparamos con los precios de años anteriores; por ejemplo, en octubre de 2024, cuando empezaba la campaña de percebes, uno de los mariscos más demandados de la Navidad, los precios estaban en torno a los 60 euros el kilo. Eso sí, en época navideña subieron un 78%, rondando los 110 de media. Aun así, están lejos de los precios que se están alcanzando este año.

El motivo de este elevado precio para el molusco es el fuerte oleaje que ha azotado este año las costas de Galicia. Estas condiciones del mar han complicado más aún uno de los trabajos más complicados: el de los percebeiros. Tienen que meterse en medio del mar, en las rocas, para conseguir coger los percebes, mientras el fuerte oleaje les empuja. Un esfuerzo que se traduce en un producto muy demandado en estas fechas.

Los percebeiros solo recogen este producto dos veces al año para asegurarse de que se mantenga. Eso sí, estos días lo hacen con unas condiciones muy complicadas. Por ejemplo, este lunes no habrá producto del archipiélago de Sálvora porque no se va a ir a faenar.

El marisco es uno de los productos que más caro va a estar esta Navidad

Este año no solo los percebes se han encarecido; en general, todos los productos van a suponer un gasto extra estas Navidades En los meses de noviembre y de diciembre se ha registrado una subida de hasta el 60% en los alimentos más típicos; entre ellos, el marisco.

Las cigalas, por ejemplo, han pasado de 24,95 euros a 39,95. Y los langostinos cocidos, casi imprescindibles ya en muchas reuniones familiares, han subido un 37%. Si hablamos de pescado, destaca la merluza, que ha subido de media dos euros el kilo respecto al mes de noviembre.

Este año, el marisco es la opción más cara para llenar las mesas de Navidad, pero todavía se puede optar por productos que no se encarecen tanto, como las carrilleras de cerdo o el solomillo de ternera.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.