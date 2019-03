Protesta frente a Bankia por las "inaceptables" propuestas de la Dirección

Centenares de delegados sindicales de Bankia se han concentrado este viernes ante la sede de la entidad en Puerta Europa en Madrid para protestar por las "inaceptables" propuestas presentadas por la entidad para negociar el expediente de regulación de empleo (ERE), que afectará a más de 5.000 personas.

Bankia ha planteado indemnizar a los trabajadores que dejen el grupo con 22 días por año trabajado, con un tope máximo de 14 meses, ligeramente por encima del mínimo de 20 días y las 12 mensualidades que establece la reforma laboral para el despido justificado por causas económicas.

La empresa, además, ha anunciado una rebaja salarial del 40 % para los que no resulten despedidos, una iniciativa que no está contemplada en las exigencias de Bruselas. Fuentes de la Confederación de Sindicatos de Cajas de Ahorros y Afines (CSICA), convocantes de la concentración, han explicado que esta oferta es "inaceptable" para los trabajadores de la entidad.

La intención de Bankia es despedir a unos 5.000 empleados, unos 1.000 puestos menos de lo previsto en su plan de reestructuración aprobado por Bruselas, dado que el resto hasta completar los 6.000, saldrá por la venta de entidades participadas, entre las que se encuentra el Banco de Florida que Caja Madrid adquirió durante el mandato de Miguel Blesa.



Los representantes de los sindicatos convocantes (UGT, CC.OO., CGT, Cesica, Sate Bankia y Accam) portaban pancartas con lemas como 'No a los despidos del FROB' o 'Empleados no culpables, exigimos responsables'.



El secretario general de la Federación de Servicios de UGT, José Miguel Villa, ha manifestado que la dirección no ha reducido los despidos de 6.000 a 5.000 personas, "pues esos 1.000 no van a salir de Bankia, sino de otras entidades participadas por la entidad".



Según ha asegurado, en los primeros contactos que los representantes de los trabajadores han mantenido con el banco, "la posición de la empresa es inadmisible, porque se niega a hablar de reducir el impacto de los 5.000 despidos y se niega a ver otras posibilidades que no impliquen la salida de trabajadores, como prejubilaciones o externalizaciones".