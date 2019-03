Obama insiste en que no es factible reducir el déficit sin subir impuestos

Barack Obama,ha afirmado que deben trabajar a contrarreloj para que en 24 o 36 horas los congresistas presenten un plan creíble para el techo de la deuda" lamentando que no se haya alcanzado un acuerdo antes y haya que estar negociando de esta manera, ante la fecha límite del 2 de agosto.

Al tiempo que ha insistido en que no ve factible reducir el déficit sin subir los impuestos a los ciudadanos.

Por otra parte, ha dejado claro que no apoyará un plan para reducir el déficit federal en 2.400 billones de dólares sin subir los impuestos. "No he visto ningún plan creíble, tras haber repasado los números, que nos permitiera conseguir los 2.400 billones sin realmente afectar al ciudadano de a pie", ha aseverado.

Las cinco rondas de conversaciones que ha habido esta semana en la Casa Blanca entre Obama y los líderes del Congreso no han producido avances, por lo que se espera que continúen durante el fin de semana.