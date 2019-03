El Eurogrupo debate la propuesta de Chipre para pactar el recate del país

El Eurogrupo inició su reunión extraordinaria para intentar cerrar el rescate de Chipre con un retraso de cuatro horas por las complicadas negociaciones entre el presidente de ese país, Nikos Anastasiadis y la troika (CE, BCE y FMI).



Los ministros de Finanzas de la eurozona comenzaron sus deliberaciones a las 22.00 horas en un ambiente tenso y convencidos de encontrar un acuerdo para evitar el colapso de Chipre y garantizar la estabilidad del conjunto de la unión monetaria, dijeron a su llegada a la reunión



El presidente del Eurogrupo, el holandés Jeroen Dijsselbloem, convocó la reunión para las 18.00 horas del domingo, pero posteriormente se retrasó, debido a las reuniones entre el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y la delegación chipriota.



"Estamos haciendo lo máximo por Chipre", señaló el presidente de Chipre, Nikos Anastasiadis, en un mensaje en su red social Twitter, en el que aseguró que las negociaciones continúan.



Los países del Eurogrupo analizan este domingo el plan alternativo de rescate de Chipre e intentarán su aprobación si lo consideran viable para salvar al país mediterráneo del colapso financiero.



Anastasiadis negocia con las instituciones comunitarias y con los representantes del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, el plan alternativo que Nicosia propone para evitar su colapso financiero.



Fuentes diplomáticas apuntaron a las discrepancias de Anastasiadis con los dirigentes del BCE y del FMI para explicar las causas del retraso.



Anastasiadis habría rechazado las exigencias de la troika para que el Bank of Cyprus, el mayor banco de la isla, asuma las deudas del Laiki, cuya división en un banco bueno y uno malo se acordó el viernes, con el fondo de liquidez del Banco Central Europeo, según medios chipriotas.



Las deudas del Laiki, la segunda mayor entidad financiera e intervenida por el Estado, con el mecanismo de Asistencia de Liquidez de Emergencia (ELA) del BCE, ascienden a unos 9.500 millones de euros.



En Chipre, algunos medios señalaron que este punto de la discusión ha incrementado la tensión de las negociaciones y que el mismo Anastasiadis habría amenazado con dimitir si se lleva a cabo. Asimismo señalaron, según informaciones no confirmadas oficialmente, que en una llamada telefónica a los líderes de los partidos Anastasiadis les comentó que le había dicho a Lagarde, que se preguntaba si no quería forzarle a dimitir.



El acuerdo urge, pues el BCE ha anunciado que sólo garantiza la liquidez de emergencia a los bancos chipriotas hasta el lunes, día festivo en el país mediterráneo.



Los ministros de Finanzas de los diecisiete países que integran el euro coincidieron hoy, a su llegada al Eurogrupo, en que es urgente llegar este domingo a un acuerdo "creíble y concluyente" para las finanzas chipriotas porque está en peligro la estabilidad de toda la unión monetaria.