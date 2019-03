Margallo cesa al director adjunto de la Marca España por insultar a los catalanes

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, José Manuel García-Margallo, ha cesado a Juan Carlos Gafo, un directivo de Marca España, por insultar a los catalanes a través de Twitter después de que pitaran el himno español durante la inauguración de los mundiales de natación de Barcelona.

"Catalanes de mierda, no se merecen nada", tuiteó en la red social Gafo, director adjunto de la Oficina del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, que actualmente ocupa Carlos Espinosa de los Monteros. Poco después de publicar dicho 'tuit', Gafo envió otro en el que manifestaba su "respeto total" a los catalanes y justificaba su "cabreo". "Yo nunca pitaría el himno catalán", decía.

Tras el aluvión de 'retuits' y menciones en la red social, el hasta ahora directivo de la Marca España añadió un tercer mensaje: "Sólo quiero decir que el himno merece respeto. Yo nunca pitaría al himno catalán. Y no me refería a todos los catalanes a los que respeto plenamente".

Gafo anunció que dejaría Marca España pero fuentes del Ministerio de Exteriores confirman que Margallo decidió cesarle

En un cuarto mensaje, Gafo quiso rectificar y explicó de nuevo que le "sentó mal" que pitaran el himno y que no tiene nada en contra de los catalanes ni de Cataluña. Finalmente, publicó un último 'tuit' en el que pidió disculpas y anunció que dejaba su cargo. "Pido disculpas a los catalanes. Fue un error y pido perdón por mis afirmaciones. Dejaré Marca España. Los que me conocen saben que no pienso así", señaló.

Inicialmente, parecía que el propio Gafo había decidido dejar el puesto que ocupaba por el ruido que generaron sus mensajes en la red social, pero fuentes del Ministerio de Exteriores han explicado que ha sido el propio ministro quien ha decidido cesarle.

El Alto Comisionado se encarga de la planificación, el impulso y la gestión coordinada de las actuaciones de las Administraciones Públicas, de los organismos públicos de ellas dependientes y de cuantas entidades públicas y privadas protagonizan y están implicadas en la promoción de la imagen exterior de España en los ámbitos económico, cultural, social, científico y tecnológico.

El cargo, ocupado por Espinosa de los Monteros, lo designa el presidente del Gobierno, de quien depende funcionalmente a través del Consejo de Política Exterior (instancia de apoyo y asesoramiento al presidente del Gobierno en su función de dirigir y coordinar la acción del ejecutivo en ese ámbito). Orgánicamente, el alto Comisionado depende del Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación.