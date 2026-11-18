Blancos, morenos, pequeños, grandes, camperos o ecológicos. La variedad de huevos que encontramos en el supermercado y en los mercados es cada vez mayor. Pero, ante tantas opciones, surge una pregunta inevitable: ¿cuáles son mejores?, ¿los más caros tienen más calidad? Hemos salido al mercado para resolver estas dudas.

La primera parada ha sido hablar con los consumidores. Gloria y Loli tienen claras sus preferencias, aunque no coinciden del todo. Gloria apuesta por los huevos más grandes porque, asegura, son más contundentes en la cocina. El color, en cambio, le resulta indiferente. Loli se fija más en el precio y considera que los huevos más caros tienen mayor calidad.

Pero ¿es realmente así?

¿Blancos o morenos? ¿Grandes o pequeños?

Manuel Gil, recovero desde hace décadas en el mercado de Tiro de Línea de Sevilla, explica que ni el tamaño ni el color de la cáscara son determinantes para saber si un huevo es mejor. Los huevos blancos y morenos presentan, fundamentalmente, una diferencia de color relacionada con la raza de la gallina, mientras que el tamaño solo indica cuánto pesa cada unidad.

Los huevos se clasifican en cuatro categorías: S, los pequeños; M, los medianos; L, los grandes, y XL, los muy grandes. Por tanto, elegir uno de mayor tamaño significa comprar más cantidad, pero no necesariamente más calidad.

El código de la cáscara: el verdadero DNI del huevo

Si hay algo en lo que conviene fijarse antes de comprar huevos es en los números impresos directamente sobre la cáscara. Ese código nos permite conocer el sistema de cría de la gallina.

El primer dígito es el más importante y puede ser:

0: ecológico. Gallinas criadas bajo las normas de producción ecológica.

1: campero. Gallinas que tienen acceso al aire libre.

2: suelo. Gallinas que viven en el interior de una nave, con libertad de movimiento, pero sin acceso obligatorio al exterior.

3: jaula. Gallinas criadas en jaulas acondicionadas.

Después aparece el código del país de procedencia. En los huevos producidos en España encontraremos las letras ES, seguidas de otros números que identifican la explotación ganadera.

Según explica Manuel, la forma de cría y la alimentación son aspectos importantes a la hora de valorar las diferencias entre unos huevos y otros. También pueden influir en el precio que pagamos por ellos.

¿Por qué unas yemas son más amarillas y otras más naranjas?

La sorpresa llega cuando abrimos el huevo. No todas las yemas tienen el mismo color: algunas son de un amarillo pálido y otras presentan un tono mucho más intenso, casi anaranjado. ¿Significa que las más naranjas son más nutritivas?

La explicación está principalmente en la alimentación de la gallina. Los pigmentos presentes en determinados ingredientes del pienso, como el maíz y otros vegetales, pueden intensificar el color de la yema.

¿En qué debemos fijarnos al comprar huevos?

La próxima vez que vayamos a comprar huevos, conviene mirar más allá de las apariencias. El tamaño, el color de la cáscara o el tono de la yema no son indicadores suficientes para determinar su calidad.

El código impreso en la cáscara nos ofrece una información fundamental sobre el sistema de cría de las gallinas y nos ayuda a elegir con conocimiento de causa.

La conclusión antes de dejarnos llevar por el tamaño o el color, merece la pena consultar el DNI del huevo.