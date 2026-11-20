Si no es el más barato de España, lo que es seguro es que este menú del día de un bar de Las Palmas de Gran Canaria está en el ranking de los más económicos. Se trata de un establecimiento regentado por los hermanos Yeray y David Suárez, que abrieron en 2018 con un propósito muy claro: ofrecer comida casera a un precio económico al alcance de todos. Y vaya si lo han conseguido, porque la cafetería La Esquina ofrece un menú del día con cuatro opciones de primer plato, y cinco segundos; pan, bebida y postre por tan solo ocho euros.

Se trata de elaboraciones caseras, con toques personales, y productos frescos que compran al día en el mercado. El que se ha convertido en el menú más económico de la capital grancanaria, es un éxito entre jóvenes y mayores, que acuden a diario a degustarlo en el local, o a recogerlo para llevar a casa. Potaje de lentejas, ensalada ‘reina’, ensalada de col, o fajitas son algunos de los primeros platos que ofrecen; de segundo, pescado empanado, chuletas, pechugas en salsa carbonara, flamenquines o paella. Todo ello se completa con los postres caseros del día, pan, y bebida a elegir. Y ojo con llegar tarde, porque poco después de las 13h, muchas de las opciones ya se encuentran agotadas y tachadas en la pizarra.

“Ofrecemos cuatro primeros y cinco segundos, de lunes a viernes. Todos los días cambiamos la pizarra”, nos explican los hermanos Suárez. El secreto para ofrecer un menú a un precio tan competitivo, según los propietarios es: “Día a día luchar con proveedores, ir todos los días al mercado, buscar precios y rompernos la cabeza, pero se puede conseguir”. Su principal objetivo, dicen que es “cuidar a sus clientes”, y vaya si lo hacen, porque en esta cafetería no cabe un alfiler a la hora de comer, y las colas para recoger pedidos para llevar, llegan hasta la puerta. Y además del menú diario, ofrecen una amplia variedad de productos tanto para desayunar como para almorzar, como una gran diversidad de bocadillos clásicos, especiales o de la casa; sándwiches, croissants con relleno salado o pulgas. Y todo ello por un precio que no supera los cuatro euros.

La cafetería La Esquina de los hermanos Suárez se encuentra en la calle Cirilo Moreno, esquina con Presidente Alvear en Las Palmas de Gran Canaria y se ha convertido en una opción elegida por estudiantes y trabajadores que buscan comer sin gastar demasiado. Está abierta de lunes a viernes de 7:00h a 17:00h y cuenta con 4,6 estrellas en las reseñas de Google, lo que demuestra la satisfacción de quienes han visitado el local que lo califican de “muy recomendable”, con “comida casera espectacular”.