Las monedas de 2 euros que pueden valer más de 3.000 euros: cómo reconocerlas y saber si tienes una

Una moneda de dos euros puede parecer insignificante. La utilizamos a diario para pagar en supermercados, cafeterías, parquímetros o máquinas expendedoras, muchas veces sin prestar atención a sus detalles. Sin embargo, algunas de estas piezas pueden alcanzar precios de cientos e incluso miles de euros entre los coleccionistas. De hecho, existen monedas de dos euros cuya valoración puede superar los 3.000 euros, sobre todo cuando pertenecen a ediciones muy limitadas o presentan errores de fabricación muy singulares

La numismática, disciplina dedicada al estudio y coleccionismo de monedas y otros objetos monetarios, ha convertido determinados ejemplares en auténticas piezas de colección. Aunque el Banco Central Europeo confirma que existen miles de millones de monedas de dos euros en circulación, solo una pequeña parte reúne las características necesarias para alcanzar precios elevados. Su rareza, su estado de conservación, la demanda y las particularidades de su acuñación son algunos de los factores que determinan su cotización.

Eso sí, conviene tener en cuenta que no todas las monedas conmemorativas tienen un valor superior a los dos euros. Muchas se fabrican en grandes cantidades y pueden encontrarse fácilmente. Asimismo, los precios anunciados por algunos vendedores no siempre coinciden con las cantidades que los coleccionistas están dispuestos a pagar.

La moneda de Grace Kelly

Una de las monedas de dos euros más conocidas y codiciadas es la que emitió Mónaco en 2007 para conmemorar el 25 aniversario de la muerte de la princesa Grace Kelly.

Según los datos del Banco Central Europeo, se acuñaron únicamente 20.001 ejemplares, una tirada especialmente reducida que explica su interés entre los aficionados a la numismática. Algunas estimaciones sitúan su valor en torno a los 3.100 euros, aunque el precio real depende de su conservación y de las operaciones de compraventa.

Para identificarla hay que observar la cara nacional de la moneda, donde aparece el retrato de la actriz estadounidense junto al año de emisión, 2007. También conviene examinar el canto, que presenta seis números 2 y doce estrellas intercaladas.

A diferencia de otras monedas conmemorativas, esta pieza no se distribuyó de manera ordinaria para el uso cotidiano. Sin embargo, mantiene su condición de moneda de curso legal, por lo que su valor facial continúa siendo de dos euros.

Mónaco 2015: hasta 2.000 euros

Otra de las monedas más buscadas procede también del Principado de Mónaco. Se trata de la edición conmemorativa de 2015 dedicada al 800 aniversario de la construcción de la primera fortaleza sobre la Roca de Mónaco, cuya fundación se remonta a 1215.

Su principal atractivo es la escasez: solo se acuñaron 10.000 unidades, lo que la convierte en una pieza especialmente interesante para los coleccionistas. Según las estimaciones recogidas, algunos ejemplares pueden alcanzar precios de entre 1.500 y 2.000 euros, si bien su cotización varía en función del estado de conservación y de la demanda.

Para reconocerla hay que fijarse en su cara nacional, donde aparece una representación de la Roca de Mónaco. En la parte superior figura la inscripción 'MONACO', mientras que en la inferior puede leerse '1215 · FONDATION DE LA FORTERESSE · 2015'.

Su reducida tirada hace que sea poco habitual hallarla fuera de los circuitos especializados de coleccionismo.

La moneda de Lituania con un error

Los errores de acuñación también pueden disparar el interés por una moneda. Uno de los ejemplos más llamativos es la edición conmemorativa que Lituania dedicó en 2021 a la Reserva de la Biosfera de Žuvintas, un espacio natural reconocido por la UNESCO.

De esta moneda se acuñaron 50.000 unidades, pero solo unas 500 presentan una inscripción incorrecta en el canto, una particularidad que las distingue de los ejemplares habituales. Algunas de estas piezas han llegado a alcanzar precios cercanos a los 2.000 euros en el mercado numismático.

La cara nacional muestra una composición con siete aves, pero el detalle decisivo para identificar el error se encuentra en el borde de la moneda. Los ejemplares correctos llevan la inscripción lituana 'LAISVĖ, VIENYBĖ, GEROVĖ', que significa 'Libertad, Unidad, Bienestar'.

En cambio, las monedas defectuosas presentan la inscripción 'DIEVS SVĒTĪ LATVIJU', que significa 'Dios bendiga a Letonia' y corresponde a las monedas letonas. Esta confusión durante el proceso de fabricación es precisamente lo que convierte a esos ejemplares en piezas muy buscadas.

Otros errores de acuñación

No todas las monedas valiosas pertenecen a ediciones conmemorativas. Algunas piezas ordinarias pueden despertar el interés de los coleccionistas cuando presentan errores auténticos de fabricación.

Entre los defectos más conocidos se encuentran los desplazamientos del núcleo central de las monedas bimetálicas, los cuños girados y las acuñaciones realizadas sobre cospeles incorrectos. Estas anomalías pueden producirse durante el proceso industrial de fabricación y, dependiendo de su rareza, llegar a incrementar considerablemente el valor de una moneda.

Según las referencias de la revista alemana 'WirtschaftsWoche', recogidas por Euronews, determinados errores pueden alcanzar precios orientativos de 100 euros, mientras que las monedas con el cuño girado pueden llegar a los 200 euros y algunas acuñadas sobre cospeles equivocados, a los 650 euros.

¿Cómo saber si una moneda de 2 euros tiene valor?

Antes de vender una moneda que parezca especial, lo recomendable es comprobar su país de emisión, el año de acuñación, el diseño de la cara nacional y las posibles particularidades de su canto. También resulta importante conocer su tirada y verificar si existen ejemplares similares vendidos recientemente.

El estado de conservación es otro factor determinante. Una moneda sin circular, conservada en su embalaje original y con documentación que acredite su autenticidad puede alcanzar un precio superior al de otra pieza idéntica que presente desgaste.

Los especialistas recomiendan consultar catálogos numismáticos y resultados de subastas reales antes de establecer una valoración; que una moneda aparezca anunciada por 3.000 euros no significa necesariamente que alguien esté dispuesto a pagar esa cantidad.