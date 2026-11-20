Antena 3 se impuso este jueves como la cadena más vista con la emisión del 'Cara a Cara 26' entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que se convirtió en el espacio televisivo más seguido del día. El debate registró un 17,1% de cuota de pantalla, una media de 2,5 millones de espectadores y 4,2 millones de espectadores únicos.

La cadena también lideró la jornada en su conjunto, con un 14,6% de share, aventajando en 6,7 puntos a su principal competidor privado y en 2,5 puntos a la televisión pública. Además, se impuso en las franjas de Sobremesa (18,5%), Tarde (11,3%) y Prime Time (17,2%).

El previo y el posterior también lideran

La cobertura del enfrentamiento político, conducida por Vicente Vallés, mantuvo el liderazgo tanto antes como después del debate. El especial informativo previo anotó un 15,5% de cuota, 2,2 millones de espectadores de media y 3,5 millones de espectadores únicos.

El programa posterior alcanzó un 15,4% de share, con 1.498.000 espectadores de media y 3,3 millones de espectadores únicos.

Por su parte, la retransmisión del cara a cara en laSexta congregó a 776.000 espectadores de media, con un 5,4% de cuota y 1.773.000 espectadores únicos. El previo de 'Al Rojo Vivo: Cara a cara' alcanzó los tres millones de espectadores únicos.

Los informativos de Antena 3, los más vistos

La cadena volvió a situar sus informativos entre las emisiones más seguidas del día. Antena 3 Noticias 2, dirigido por Vicente Vallés, fue el informativo más visto, con un 18,6% de cuota, más de 2,3 millones de espectadores de media y cerca de cuatro millones de espectadores únicos.

Antena 3 Noticias 1, presentado por Sandra Golpe, lideró la Sobremesa con más de 2 millones de espectadores, un 22,5% de cuota y tres millones de espectadores únicos.

Por la mañana, 'Espejo Público', conducido por Susanna Griso, volvió a liderar entre las cadenas privadas con un 13,6% de cuota, 365.000 espectadores de media y 2.091.000 espectadores únicos.

Liderazgo en la Tarde y en entretenimiento

Antena 3 también se impuso en la franja de Tarde, donde 'Y ahora Sonsoles' fue el magacín más visto de la televisión, con cerca de 800.000 espectadores de media, un 10,2% de cuota y 3.762.000 espectadores únicos.

'Pasapalabra' sumó un nuevo liderazgo con 1.626.000 espectadores, un 22,2% de cuota y más de 3,1 millones de espectadores únicos. 'La Ruleta de la Suerte' también lideró con un 22,2% y 1.626.000 espectadores, mientras que 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' alcanzó su mejor cuota de la temporada, con un 17,9%.

En ficción, 'Sueños de libertad' se mantuvo como la serie más vista de la televisión, con un 14% de cuota, 1,2 millones de espectadores de media y más de dos millones de espectadores únicos.

Atresmedia, grupo líder del día

Atresmedia encabezó también el ranking de grupos televisivos, con un 25,9% de cuota de pantalla, por delante de sus principales competidores y con liderazgo desde la Mañana hasta el Prime Time.

En el ámbito de las cadenas temáticas, Nova fue la más vista del día, con un 2% de cuota, y lideró también la Sobremesa. Las temáticas de Atresmedia situaron nueve de las diez emisiones más vistas del ranking, con 'El Compromiso', en Nova, a la cabeza, con un 3,8% de cuota y 332.000 espectadores.