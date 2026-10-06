Feijóo pide "castigar en las urnas" a Pedro Sánchez tras el aval a la amnistía de Puigdemont: "Es otro engaño más"

Este martes, el Tribunal Constitucional (TC) ha avalado, por siete votos a cinco y tal y como estaba previsto, aplicar la amnistía a dirigentes independentistas por la malversación en el ‘procés’. La decisión afecta al expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont. Además, el TC ha ordenado al Tribunal Supremo (TS) que aplique la misma medida en las causas relacionadas con este delito.

Tras conocerse la decisión, las reacciones han llegado. El presidente del PP Alberto Núñez Feijóo, ha calificado la amnistía de "otro engaño más" de Pedro Sánchez. En la red social 'X', ha señalado que "vender favores a cambio de poder debe castigarse en las urnas. España merece, por fin, un Gobierno que vuelva a poner por delante la verdad, la ley y la igualdad de todos los españoles".

El líder del PP ha recordado que su partido "respetó" tanto la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'procés' como la decisión adoptada ahora por el Tribunal Constitucional. No obstante, ha insistido en que "nada puede borrar que la amnistía es otro engaño más de Sánchez. Es imposible convertir una mentira en verdad, ni una inmoralidad en algo justo".

Por su parte, la portavoz del partido en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha asegurado que Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno gracias a un acuerdo que incluía la amnistía. También ha destacado que el aval del Constitucional se ha conocido el mismo día en que el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la disolución de las Cortes. "Es el fin de la transacción. Una investidura a cambio de una amnistía, termina la legislatura y Puigdemont ya tiene la amnistía", ha afirmado.

La portavoz popular también ha acusado al presidente del Gobierno de "confabular" y de "inventarse su pasado", en referencia a sus declaraciones anteriores sobre la amnistía y el 'procés' y ha recordado que, en 2019 y 2023, Sánchez defendió posiciones distintas a las actuales. Entre ellas, ha citado cuando "iba a recuperar el delito de rebelión y que iba a traer a Puigdemont a España" porque "para eso controlaba él la Fiscalía".

Afirmó que no habría ley de amnistía

"¿Se puede ser más mentiroso? Yo intento que él se invente su pasado. Oiga, que la gente no es idiota, que está en la hemeroteca, que podemos ver qué es lo que decía y qué es lo que no decía", ha subrayado. Además, ha señalado que Sánchez afirmó en 2023 que no habría una ley de amnistía: "Tienen todos los vídeos de todos los ministros y de miembros del Tribunal Constitucional diciendo que no cabía la amnistía en España".

Asimismo destaca que "no deja de ser curioso" que esta decisión se haya producido el mismo día en el que el BOE ha oficiliaziado la disolución de las Cortes. Y concluye esta legislatura no ha servido "para nada más que para conocer toda la corrupción de Pedro Sánchez y para que las clases medias de este país tengan peor vida".

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