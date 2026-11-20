La quinta edición de Metafuturo llega a su fin. Un año donde la gran protagonista ha sido la inteligencia artificial. Durante estos tres días en Madrid, por el escenario del Ateneo de Madrid han pasado más de una treintena de ponentes para dar su punto de vista de cómo se deben afrontar todos los cambios que estamos viviendo como sociedad en plena revolución tecnológica.

Entre los invitados de hoy ha habido varios representantes políticos, como la ministra de Sanidad, Mónica García, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida o el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado. Pero también ha habido otro tipo de invitados del mundo de la cultura, como el premio Nobel de la Paz 2003, Shirin Ebadi, o Byung Chul Han, premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025.

Durante estos días, entre los principales temas de debate ha estado el papel que debe jugar España en esta revolución tecnológica, las oportunidades que pueden aprovechar las empresas españolas si implementan bien la IA a sus modelos de negocio o hasta donde deben llegar los límites éticos y legales de la IA.

Para poder hacer un buen uso de la IA, la mayoría de empresarios que han pasado por Metafuturo coinciden en que es primordial cuidar el capital humano. Germán Larrea, director general de Verisure España, advierte de que el reto es "formar a la gente a la vez que se desarrolla la IA". Por su parte, Bettina Karsch, directora de People, Organization & Culture MOEVE, cree que el primer paso para que los trabajadores vean con buenos ojos el cambio digital lo tienen que dar los líderes de las compañías. "Si tu líder no cambia, es muy difícil que cambie tu equipo", añade Karsch.

La inteligencia artificial también condiciona el futuro del sector musical. Durante su ponencia, Miguel de Páramo, CEO y Fundador WAH, ha incidido en las ventajas que genera la IA para la creación de música.

De Páramo afirma que la IA "ayuda a transformar lo que tienes en la cabeza en algo concreto" ahorrando mucho tiempo de proceso creativo. Una herramienta muy útil que también permite explorar nuevos generos musicales, llegar a mezclas antes nunca vista, aunque el CEO de WAH recalca que, a pesar de la llegada de la inteligencia artificial, las emociones que genera la música "siempre serán humanas".

Unas emociones que, en plena era digital, donde pasamos horas y horas recibiendo estímulos a través de móviles, tabletas y ordenadores, cobran más valor. Los consumidores cada vez buscan más la "experiencia real humana" según Sandra García San Juan, Cofundadora de Starlite.