Antena 3 ha vuelto a demostrar que su liderazgo va mucho más allá de la audiencia. La cadena de Atresmedia se mantiene un año más como la televisión con mejor imagen de España, una posición que ya acumula durante 13 años consecutivos, según la nueva edición del Estudio de Imagen de TV de Personality Media.

El estudio, realizado en mayo de 2026 a partir de entrevistas a 19.574 personas mayores de 16 años de todo el país, analiza cómo perciben los espectadores las principales cadenas, sus informativos y sus programas. En esta edición, Antena 3 encabeza 10 de las 11 variables de imagen evaluadas, consolidándose como la cadena más valorada del país.

Antena 3, que suma cinco temporadas consecutivas como líder de audiencia, obtiene los mejores resultados en atributos clave como entretenimiento, calidad, variedad de programación, credibilidad de sus informativos y valoración de sus presentadores. Así, el 25% de los encuestados la considera la cadena más “entretenida” y la que ofrece una "programación más variada", mientras que el 27% destaca sus "buenos presentadores" y sus "mejores programas informativos".

Además, el 26% de los participantes la señala como la que tiene "mayor calidad" y la que "gusta a todo tipo de públicos". La cadena también lidera en credibilidad informativa, con un 24%, identificación con su programación (21%), innovación (20%) y "cadena preferida" (16%).

Pasapalabra y El Hormiguero

En el apartado de Day Time, el programa Pasapalabra vuelve a ocupar el primer puesto como el programa de mayor calidad, con un 40% de valoración. Le siguen Cocina abierta de Karlos Arguiñano (36%), y Antena 3 Noticias (34%).

En Prime Time, El Hormiguero repite como el programa mejor valorado, con un 28%, por delante de La Revuelta, que alcanza el 27%, mientras que Equipo de investigación se sitúa tercero. Entre los diez programas de mayor calidad también aparece Lo de Évole, Tu cara me suena, El Intermedio y El Peliculón.

Estos resultados muestran la variedad de la oferta de Atresmedia: desde el entretenimiento y los grandes formatos hasta la información, la actualidad y el periodismo de investigación.

Antena 3 Noticias, referente informativo

Antena 3 Noticias consolida una vez más su posición como uno de los grandes referentes informativos de la televisión española. El estudio destaca que el informativo lidera en credibilidad, calidad, presentadores, innovación, modernidad e identificación con el espectador.

Concretamente, alcanza un 24% en credibilidad, un 26% en calidad y un 28% en buenos presentadores. También destaca en atractivo visual, con un 27%, y en contenido innovador, con un 21%. La oferta informativa de Atresmedia se completa con laSexta Noticias, que mantiene un posicionamiento reconocido dentro de la televisión.

Además, Espejo Público se sitúa como el programa de actualidad matinal con los valores más altos en casi todos los atributos analizados, destacando en "rigor informativo", "colaboradores", "presentadores", "credibilidad", "entretenimiento", "calidad", "respeto", "innovación" e "identificación con sus contenidos".

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