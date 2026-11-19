Metafuturo, el proyecto de Atresmedia dedicado a analizar los grandes retos del futuro, ha celebrado hoy una nueva jornada en el Ateneo de Madrid. El encuentro ha reunido a líderes empresariales y expertos para hablar de comunicación, inteligencia artificial, marketing, regulación, democracia, desinformación y los algoritmos en la era de la IA.

Durante la jornada de este jueves, varios participantes han compartido su visión sobre comunicación, de cómo usar la IA en el marketing y de regulación, que están transformando el país y el mundo. Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España, ha asegurado que "lo asertivo tiene que ser hacia dónde quiero migrar, no de dónde quiero huir".

Por su parte, Albert Sánchez, director general de Philip Morris España, ha defendido la apuesta por el desarrollo nacional: "Yo quiero invertir más en mi país porque además, si miramos a nuestras productividades, nuestros salarios medios, el tipo de empleo que generamos es de muchísima calidad".

Cris Rey, CEO de WWPP Media Iberia, ha destacado la importancia de ofrecer soluciones a los clientes para impulsar el crecimiento. En su opinión, "tenemos que poner a disposición de nuestros clientes para que esa comunicación comercial se convierta en vector de crecimiento presente y futuro".

También ha intervenido Fernando Lázaro, CEO de MIO Group, quien ha subrayado la transformación del sector del marketing, asegurando que "somos capaces de trabajar un marketing mucho más rico, ágil y diferente al que veníamos trabajando hasta ahora".

Última jornada

Mañana, viernes 20 de noviembre, se celebrará la última jornada de 'Metafuturo', también en el Ateneo de Madrid. Estará dedicada a la polarización, la comunicación, la desinformación y los derechos humanos. Comenzará a las 09:00 horas con José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, que conversará con Lorena García sobre "Construyendo el Madrid del futuro".

Entre los asistentes estarán Miguel de Páramo, CEO y fundador de WAH, Enrique Goñi, presidente de la Fundación Hermes y presidente ejecutivo de la Fundación Telefónica. la ministra de Sanidad, Mónica García, o Miguel Tellado, secretario general del PP.

La clausura llegará con el filósofo Byung Chul Han, premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025, que conversará con el presentador y director de 'Noticias 2' Vicente Vallés sobre "Vivir en la sociedad del cansancio". Finalmente, Javier Bardají, consejero delegado de Atresmedia, pondrá el punto final a esta quinta edición de 'Metafuturo'.

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