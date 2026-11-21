Hay una fecha que se repite cada año en el calendario de muchos hogares españoles. Es la última semana de noviembre, cuando toca adelantarse a la subida del marisco. Se ha convertido casi en una tradición navideña más. Una carrera contra el calendario y, sobre todo, contra los precios.

Se nota en los mercados y plazas de toda España y hoy lo comprobamos en la de Santiago de Compostela, en A Coruña.

"Me llamaron la atención las cigalas y voy a coger unas para Navidad. No vaya a ser que suban los precios y así me garantizo tener producto", nos cuenta Rafa, que ha encontrado las suyas a 54 euros el kilo. "A mediados de diciembre esto se dispara".

Arturo también tiene claro que no conviene esperar: viene a buscar almejas y cigalas. "A partir de la semana que viene ya serán otros precios. Es lo habitual todos los años", sentencia.

Y los datos históricos respaldan esa preocupación. Entre 2016 y 2025, una cesta de siete mariscos tradicionales registró un encarecimiento mediano del 62 % al llegar Nochebuena respecto a la segunda quincena de noviembre. Algunos productos acusan especialmente esa subida: la nécora puede encarecerse cerca de un 70 %, mientras que el percebe y la centolla lo hacen en torno a un 65 %.

Los profesionales del sector también recomiendan no esperar a diciembre. Lucía Tourís, gerente de Mardelia, asegura que algunos clientes llevan semanas adelantándose. "Es una muy buena semana. Si quieren congelar, mejor ahora, porque semana a semana se va incrementando el precio. Además, nos acompaña el mal tiempo, que dificulta las capturas".

Entre sus recomendaciones está la centolla, que este viernes se vende a unos 30 euros. "También la almeja, que se puede comprar por unos 28 euros y congelar ya preparada con su salsa para tener un plato prácticamente listo", nos aconseja Lucía.

En Galimar, Darwin Núñez coincide en que es momento de aprovechar. La centolla está entre los 26 y los 28 euros el kilo; el buey, a unos 22; el bogavante, a 58; y el percebe, a 62 euros. La almeja oscila entre 22 y 25 euros y el berberecho, entre 18 y 22.

"Los precios están bastante estables, pero según avance diciembre habrá más demanda y subirán. Si compras ahora, puedes llevarte el doble de lo que podrías comprar para esas fechas con el mismo dinero", explica.

Una clienta llegada desde Santander reconoce que viajar hasta Galicia para disfrutar del marisco es ya una costumbre. "Venimos todos los años a comer centolla. Hay que comprar ahora y congelar lo que podamos. La Navidad se celebra, aunque la cosa esté un poco apretada".

La recomendación es clara: comparar precios, adelantar las compras y congelar correctamente. Porque a partir de diciembre, con el aumento de la demanda, el mismo presupuesto puede dar para bastante menos.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.