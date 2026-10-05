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La Diputación Permanente, la única opción de Sánchez para aprobar uno de los decretos de vivienda tumbados en el Congreso

Fuentes de Moncloa han señalado que la intención es volver a aprobar esos decretos que no consiguieron el aval parlamentario. Si se aprueban esos decretos, tendrán que ser convalidados en el plazo de un mes por el Parlamento, y al estar ya disuelto, quien tiene potestad para hacerlo es la Diputación Permanente.

Sánchez en el Congreso de los Diputados

Sánchez en el Congreso de los Diputados Europa Press

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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El 'runrún' saltó el viernes, incluso antes de que el Congreso tumbase los dos decretos de vivienda. Pedro Sánchez avisaba de que había llegado "la hora de la verdad" y efectivamente hoy lo ha confirmado. El presidente del Gobierno ha convocado elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.

Ni las causas judiciales que salpican al Ejecutivo, ni Ceuta, ni la falta de Presupuestos en años han provocado lo que sí ha hecho la crisis de la vivienda: forzar el adelanto electoral. El 'no' de Junts a ambos decretos hirió de muerte la legislatura, sin embargo, Sánchez puede tener todavía una carta guardada.

Fuentes de Moncloa han señalado que la intención es volver a aprobar esos decretos que no consiguieron el aval parlamentario. Si se aprueban esos decretos, tendrán que ser convalidados en el plazo de un mes por el Parlamento, y al estar ya disuelto, quien tiene potestad para hacerlo es la Diputación Permanente.

La Diputación Permanente tiene como objeto fundamental garantizar la continuidad de las Cámaras y actúa como un sustituto del Pleno para evitar que el poder legislativo quede desatendido cuando las Cortes están disueltas o en período vacacional.

A diferencia de lo sucedido el viernes en el pleno del Congreso, en la Diputación Permanente el Gobierno sí tiene mayoría suficiente para aprobar al menos uno de los dos decretos, porque el voto de Junts ya no sería necesario.

La Diputación Permanente está formada por 68 diputados, más la presidenta del Congreso, Francina Armengol: 27 del PP, 24 del PSOE (con la suma de Armengol son 25), 6 de Vox, otros 6 de Sumar, y 1 de ERC, PNV, Junts, Bildu y Mixto (que corresponde a Podemos). Si los grupos mantienen el sentido de voto que defendieron el viernes, podría salir adelante el primero de los decretos. En total serían 35 'síes', por 34 'noes'. Si se repitiera el texto del segundo decreto, el relativo a la renovación automática de alquileres, éste no saldría adelante porque el PNV votó en contra del mismo.

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Javier Martín Merchán

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